Tours, France

Depuis 2016, c'est le spectacle estival le plus vu, en Indre-et-Loire : "les illusions de la cathédrale de Tours" devraient encore avoir attiré environ 90 000 personnes depuis début juillet, à raison de deux représentations par soir en juillet et août. Lors de la première, la municipalité avait annoncé que c'était le dernier été que ce son et lumière gratuit serait au même endroit. Il avait été question de projection sur le musée des beaux-arts, sur la gare ou sur le château de Tours...Mais finalement, non : Christophe Bouchet, le maire de Tours, confirme finalement que les illusions de la cathédrale resteront bien sur la cathédrale Saint-Gatien.

"les Illusions, c'est carton plein" dit Christophe Bouchet le maire de Tours, "_ça renforce l'attractivité de la ville sur le plan touristique, ça renforce l'attractivité pour les commerçants, pour la vie du quartier c'est très bien_. On a évidemment l'ambition de faire un spectacle de même qualité pour les années à venir."

La Renaissance ou Balzac en spectacle en 2019

Seuls changements à prévoir pour 2019 : l'intégration dans le futur scénario du spectacle des deux événements majeurs que sont les 500 ans de la Renaissance et l'année Balzac (les 220 ans de sa naissance le 20 mai 1799 à Tours). Christophe Bouchet estime tout de même que la façade de la cathédrale Saint Gatien se prête peut-être mieux au thème de la Renaissance qu'à une histoire balzacienne.

Les deux dernières représentations des "illusions de la cathédrale", cet été, ont lieu vendredi 14 et samedi 15 septembre à 22H.