Tours : les intermittents du spectacle occupent le Grand Théâtre pour réclamer davantage de mesures

Le Grand Théâtre de Tours entre à son tour en résistance. Une soixantaine de professionnels de la culture ont voté l'occupation du lieu ce vendredi 12 mars. Dans les prochains jours, les intermittents du spectacle vont se relayer jour et nuit, à l'instar d'une dizaine d'autres théâtres en France. Une occupation hautement symbolique, pour réclamer la réouverture des lieux de culture et davantage d'aides financières, en pleine crise sanitaire.

Des annonces gouvernementales insuffisantes

"On est déjà en précarité, ce n'est pas possible de l'accentuer", dénonce Lola Magréau-Mariez, danseuse et professeure de danse. "On est parti pour deux ou trois ans de marasme économique". Et ce ne sont pas les annonces de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, ce jeudi soir, qui la rassurent. "Le gouvernement a accordé quelques mesurettes sur des choses qu'on demandait depuis très longtemps, mais ce sont des points de détail. Ce n'est pas suffisant".

"Ce sont des annonces pour gagner un peu de temps, mais rien n'est à l'échelle", ajoute Mathieu Randon, musicien et responsable départemental du SNAM CGT (syndicat national des artistes musiciens). "On demande à la ministre un plan d'urgence pour sauver les salaires".

Une soixantaine de professionnels de la culture se relaieront jour et nuit pour occuper le Grand Théâtre de Tours, pour réclamer la réouverture des lieux de culture et davantage d'aides financières. © Radio France - Chloé Martin

Des professionnels en faveur d'une deuxième année blanche

Les intermittents espèrent notamment une deuxième année blanche, qui n'est ni envisagée ni exclue par la ministre de la Culture. Pour le moment, la prolongation des droits d'indemnisation n'est prévue que jusqu'au 31 août 2021. "Cette année blanche était prévue pour six mois de galère. On en est à un an. Personne n'a pu reconstituer ses droits parce que personne n'a pu travailler. Donc il faut nécessairement prolonger cette année blanche", plaide Mathieu Randon.

"Evidemment que cela est essentiel pour les intermittents pour qu'ils puissent survivre, mais c'est un point parmi d'autres. Il faut de l'argent en général pour relancer tout le secteur", estime Lola Magréau-Mariez.