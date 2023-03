Tours : Les Studios, 60 ans et "bien plus que du cinéma"

C'est devenu au fil des ans un incontournable de la vie culturelle tourangelle. Les cinémas Studio célèbrent en ce mois de mars 2023 leurs soixantième anniversaire. Une aventure née en 1963, de la volonté de quelques passionnés, réunis autour de l'abbé Henri Fontaine qui voulait "apporter la culture, faire du lien social" explique Jean-Pierre Moreau, l'un des cinquante bénévoles de l'association qui gère le cinéma, "il fallait que ce lieu soit ouvert à tout le monde et c'est pour cela que les prix, encore aujourd'hui, restent relativement bas". Une tarification qui varie aujourd'hui de 4,10 euros à 9,50 euros la place, mais qui n'explique pas à elle seule le succès des Studios.

"C'est plus qu'un cinéma, c'est un lieu de lien social" ajoute Paula Marine, une des dix-huit salariés. "Il y a plein de gens qui nous disent qu'ils se sentent comme à la maison. Suite à la pandémie, les gens étaient très très heureux de revenir aux Studios parce qu'il y a aussi des gens qui se sentaient seuls. Ils viennent ici parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer des visages familiers, même s'ils ne parlent pas forcément. Et puis nous proposons autre chose, une animation, un événement autour d'un film, une projection, etc."

La bibliothèque des Studios © Radio France - Romain Dézèque

C'est cet "autre chose" qu'a développé au fur et à mesure le cinéma. Au-delà de la diversité et de la qualité des 500 films projetés chaque année dans les sept salles, et sans compter les avant-premières en présence d'acteurs et de réalisateurs, l'association s'est progressivement diversifiée avec l'ouverture d'une cafétéria puis celle de la bibliothèque, dans un premier temps réservée aux bénévoles avant de s'ouvrir au public. À l'intérieur, des ouvrages dédiés au 7ème art et une collection d'affiches de film. 13.000 au total ! Dont la toute première, Psychose d'Alfred Hitchcock. "Ca nous permet, lorsqu'on ressort le film, de mettre l'affiche originale" commente Tarik Roukba, un des salariés.

13.000 affiches de films sont stockées dans la bibliothèque du cinéma © Radio France - Romain Dézèque

La génération des 15-30 ans "à conquérir"

"Oui je crois que c'est un modèle à suivre" assure Philippe Lecocq, le directeur des Studios. "Le public est en recherche d'autre chose que de la consommation basique d'images sur un écran. Si, autour du cinéma, on peut trouver des animations, des événements, de l'accueil, de la chaleur humaine, c'est bien mieux, ça devient un véritable lieu de vie." Un modèle qui a survécu au Covid et qui résiste aux plateformes, même si le directeur reconnaît avoir du mal à capter la génération des 15-30 ans, un public "à conquérir" car davantage attiré par les séries, entre autres. Ce qui n'empêche pas les Studios et ses plus de 300.000 spectateurs annuels (dont 20.000 abonnés) d'être qualifiés de "plus grand cinéma d'art et d'essai de France", une expression issue d'un article de Télérama, publié il y a plusieurs années, et qui fait sourire Philippe Lecocq, "le journaliste n'a pas précisé en quoi nous étions le plus grand, alors moi j'ai tendance à dire désormais que, les années passant, nous sommes devenus le plus grand cinéma d'art et d'essai de la galaxie !"