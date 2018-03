Tours, France

Elle est officiellement installée dans une partie de l"Hôtel Goüin en haut de la Rue Nationale à Tours grâce à une convention signée avec le Département.

Comme pour les livres, les jeux, les vidéos, vous pourrez emprunter des œuvres d'art d'une cinquantaine d'artistes contemporains tourangeaux.

Mireille Vauthier-Rivière est la présidente de l'Artothèque de Touraine :"Nous nous adressons à des particuliers, des entreprises ou des établissements scolaires, nous prêtons des œuvres qui permettent aux personnes de changer leur décor, tout au long de l'année, on fait son choix, on repart avec et on change tous les trois mois." C'est pour les artistes, le moyen de se faire connaitre, de toucher un autre public , un public amateur d'art, "intéressé, impliqué" dit encore la présidente de l'association l'Artothèque de Touraine.

Pour pouvoir emprunter, il suffit d'adhérer à l'association et verser une contribution de 100 euros pour l'année pour louer les oeuvres.

Une cinquantaine d'artistes tourangeaux contemporains prêtent leurs œuvres

Une cinquantaine d'artistes tourangeaux contemporains ont accepté de jouer le jeu de la location pour que vous puissiez accrocher leurs œuvres sur les murs de votre salon : des peintures, des sculptures ou des installations. Blandine Dumaille est peintre, ses œuvres sont régulièrement louées "C'est très touchant, déjà que les gens aient envie d'avoir cette oeuvre chez eux, parfois ils nous invitent pour aller voir l'accrochage, c'est très sympathique et puis le fait que l'oeuvre tourne de maison en maison, c'est un plus, parce que les œuvres au lieu d'être entassées dans les ateliers, elles vivent".

Les artistes assurent régulièrement des permanences à l'Artothèque et cela donne lieu à des discussions acharnées entre le créateur et l'amateur. Une oeuvre prend un autre relief entre l'atelier d'artiste et le salon de l'emprunteur comme l'explique Pierrette Pinoteau artiste peintre :"Il y a une relation d'intimité qui s'opère avec l'oeuvre qui entre dans une maison, ce que l'on souhaiterait en tant qu'artiste c'est que les gens n'aillent pas forcément vers une oeuvre qui leur plait à priori mais qu'ils s’intéressent aussi à des œuvres qui les questionnent, qui les troublent".