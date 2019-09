Tours - "M" en concert le 14 novembre au Parc Expo.

Tours, France

Le 19 novembre 2018, Matthieu Chedid dévoile sur les réseaux sociaux la pochette de son sixième album solo : "Lettre infinie". Le disque, au visuel riche de symboles puisés dans l'imaginaire alchimique, réunit de nombreux collaborateurs historiques de l'artiste (Cyril Atef, Vincent Ségal, Brad Thomas Ackley, Brigitte Fontaine, Pierre Boscheron, etc.) ainsi que de nouveaux venus dont Thomas Bangalter (des Daft Punk) et sa fille, Billie Chedid, aux choeurs. Le dernier titre de l'album lui est d'ailleurs dédié. La chanson Une seule corde évoque la guitare qu'il a autrefois trouvée dans un grenier et qui lui a permis de mettre pour la première fois les mains sur son instrument de prédilection ; il ouvre d'ailleurs symboliquement sa tournée sur ce morceau.

Matthieu Chedid est devenu, après les 33e Victoires de la musique en 2018, le chanteur le plus primé de l'histoire de cette récompense avec 13 trophées, record qu'il partage ensuite avec Alain Bashung (12 durant son vivant et une à titre posthume en 2019).

PARC EXPO de Tours le jeudi 14 novembre 2019 à 20h

Place de 35€ à 69€