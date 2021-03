Tours : même sans public étranger à Tokyo, la kayakiste Sarah Guyot rêve de ses troisièmes Jeux Olympiques

La kayakiste du Canoë Kayak Club de Tours Sarah Guyot disputera à partir du 23 juillet les troisièmes Jeux Olympiques de sa carrière. Des JO repoussés d'un an en raison du coronavirus et des Jeux Olympiques inédits qui se dérouleront avec seulement le public Japonais et des athlètes qui ne pourront arriver sur place au maximum que cinq jours avant la cérémonie d'ouverture.

Sarah Guyot s'était classée 8e de la finale en K4 sur 500m à Londres en 2012 puis 5e en K1 sur 200m à Rio en 2016. A Tokyo elle s'alignera sur deux épreuves, le K2 sur 500m et le K4 sur la même distance.

Des JO qui se dérouleront sans supporteurs venus de l'étranger

Comme tous les athlètes Sarah Guyot aurait préféré qu'il y ait de l'ambiance comme à Rio en 2016 :"Cela va faire très vide et silencieux mais cela ne m'enlève pas le rêve de la course et le fait que j'ai très envie d'y aller. Je me rappelle à Rio, les lignes d'eau étaient au bord des tribunes, c'était incroyable, c'est comme ce que ressentent les footballeurs dans les stades, l'effervescence est énorme, je sentais mon corps vibrer avec le bruit dans les tribunes. Là cela va palpiter mais sans cette ambiance, ce sera un peu comme du virtuel".

Les Jeux Olympiques de Tokyo se dérouleront du 23 juillet au 8 août 2021. Sarah Guyot entrera en lice lors de la deuxième semaine.