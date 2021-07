Tours : menez l'enquête à l'abbaye de Marmoutier au cours d'une Murder Party

Chaque équipe interroge les six témoins et suspects pour découvrir la vérité sur le crime commis à l'abbaye de Marmoutier.

Vous avez toujours rêvé de vous glisser dans la peau du célèbre Hercule Poirot ? Et bien, vous pouvez ! Tous les dimanches, jusqu'au 22 août, l'abbaye de Marmoutier à Tours organise une Murder Party, une enquête-spectacle écrite et jouée par la compagnie tourangelle Alborada. "Qui dit Murder Party, dit crime. Une personne va être tuée et il va falloir découvrir qui a tué cette personne, en un temps limité", explique Paul-Etienne Treffé, co-auteur du scénario.

Un crime à élucider

Le comédien est aussi Maître Gervaise, un notaire qui accueille les joueurs à l'entrée de l'ancienne abbaye. "Monsieur de Fourvières a découvert, paraît-il un trésor. Pour le partager, il vous a donc invités ici, vous, sa famille". Les participants se répartissent en quatre branches de la famille, quatre équipes de douze personnes. Et chacun change d'identité. "Je suis Suzanne, parfumeuse", sourit Karine, qui se prend vite au jeu. "On est vraiment dans l'ambiance. Les personnages, le scénario... je suis à fond !"

Après avoir découvert le crime, chaque groupe interroge tour à tour les six témoins et suspects, récolte des documents d'enquête et déchiffre les énigmes. Au bout d'une heure, tous se retrouvent, à la manière d'un Hercule Poirot, pour le dénouement. Les quatre familles rendent leurs conclusions, devant les regards amusés des personnages et comédiens. "Il y a de tout comme hypothèses, c'est vraiment un régal ! C'est aussi marrant de voir les réactions quand on joue la scène finale", relève Nathalie Barbelivien, co-autrice de cette Murder Party, et Louise Faucheux dans le jeu.

Les six comédiens de la compagnie Alborada, dans leur rôle pour la Murder Party organisée à l'abbaye de Marmoutier, à Tours. - Compagnie Alborada

Un scénario en hommage à Agatha Christie

"On n'était pas si loin que ça, on avait trouvé une partie des énigmes", s'enthousiasme Aurélie - alias Raymonde, professeure de chant - qui ressort ravie de cette expérience. "J'adore Agatha Christie, c'était vraiment bien !" Car au-delà du jeu, cette Murder Party rend hommage à la célèbre écrivaine de romans policiers. "Le scénario se déroule en 1928. C'est à cette époque qu'elle publie ses premiers romans policiers, où apparaît pour la première fois Hercule Poirot", raconte Paul-Etienne Treffé.

C'est également à ce moment que naît la Murder Party, dans les milieux bourgeois britanniques. Un siècle plus tard, ce jeu connaît un succès outre-Manche. Si vous voulez y participer, pensez à réserver sur le site de l'Office de Tourisme de Tours. Prix : 20 € tarif plein - 15 € tarif réduit. Tous les dimanches jusqu'au 22 août.