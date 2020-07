Tours n'aura pas de feu d'artifice du 14 juillet

Comme beaucoup d'autres communes comme Joué-lès-Tours ou encore Chinon et Loches, la ville de Tours fait l'impasse cette année sur ses festivités du 14 juillet, pour cause de restrictions sanitaires.

Comme ailleurs en Touraine, la ville de Tours est elle aussi contrainte de revoir ses plans pour les festivités du 14 juillet. La mairie annonce l'annulation du feu d'artifice qui attire chaque année plus de 30.000 personnes autour du pont Wilson. Elle est contrainte de prendre cette décision face aux restrictions sanitaires liées au coronavirus, notamment l'interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes. Pour tenter d'attirer les Tourangeaux en ville ce 14 juillet, la mairie précise qu'elle va piétonniser la place Châteauneuf et la place du Grand Marché.

Combien de feux d'artifice seront tirés cette année en Touraine?

Chambray-lès-Tours, Saint-Pierre-des-Corps, Joué-lès-Tours, La Riche, Saint-Cyr-sur-Loire, Chinon, Loches, Château-Renault et bien d'autres. Autant de communes qui cette année ne vont pas tirer de feu d'artifice pour le 13 ou 14 juillet. La préfecture d'Indre-et-Loire n'a été avisée que d'une dizaine de demandes de communes tourangelles pour tirer un feu d'artifice, sans garantie que ces villes ou villages allaient bien les tirer.