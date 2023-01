Tours : plus de 200 personnes s'attèlent à une dictée lue par Cécile Pivot

Comme à l'école primaire, ce samedi après-midi, 250 personnes ont rédigé une dictée, lue par Cécile Pivot, la fille de Bernard Pivot. "L'épreuve" se tenait dans un amphithéâtre de l'université de Tours. Parmi les participants, 15 "juniors" de 10 à 15 ans. C'était la quatrième édition de la "dictée de Tours pour tous", organisée par l'association Livres en Loire, en partenariat avec la fondation Rabelais et l'université.

L'amphithéâtre est presque plein, au moins 250 personnes étaient inscrites © Radio France - Laurette Puaud

Une dictée un peu particulière, puisque le texte lu par Cécile Pivot n'était autre que celui que son père Bernard Pivot avait écrit et lu pour la finale des Dicos d'or, championnat d'orthographe en 1991 à l'Unesco. "La guerre des mots n'aura pas lieu", un texte avec des pièges et des difficultés, mais aussi beaucoup d'humour. D'ailleurs, l'assemblée s'est esclaffée de rire lorsqu'elle a entendu le texte pour la première fois, comme Aurélie une participante, "c'est très drôle, ces mots... et ça va être difficile !"

Début de la dictée, "La guerre des mots n'aura pas lieu", de Bernard Pivot © Radio France - Laurette Puaud

À la fin de la journée, c'est un certain Alain de Mettray qui remporte le premier prix, avec seulement 5 fautes. En 1991, à l'Unesco, le vainqueur avait fait 3 fautes et demi. Chez les juniors, c'est Anna, 14 ans qui est arrivée en tête, avec 7 fautes.

