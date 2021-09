Tours : porté par le sacre olympique, le volley tourangeau recrute de nouveaux joueurs amateurs

"Il va falloir revenir s'inscrire l'année prochaine !" Sur le stand du Tours volley ball, David plaisante à peine. Le club est tellement plébiscité cette année que les places sont chères. "Pour la plupart des créneaux, il faut vous inscrire sur liste d'attente", explique l'entraîneur. La liste est déjà longue d'une quarantaine de noms, inscrits au forum des associations de Tours, Sport'Ouvertes, qui s'est tenu ce dimanche au lac de la Bergeonnerie.

10% de licenciés en plus

Beaucoup sont des débutants. "Je voulais faire un sport d'équipe. J'en ai fait un peu pendant les vacances avec mon papa et ça me plaît !", raconte Flora, 10 ans. "Je veux faire un sport depuis longtemps et j'hésitais entre le basket et le volley. Mais j'ai vu que le volley montait en popularité donc pourquoi pas tester ?", ajoute Sofia, 14 ans.

Voir la France gagner m'a encore plus motivée"

Une popularité acquise aussi grâce au sacre des Français aux Jeux Olympiques. "Voir la France gagner, ça aide un peu, ça m'a encore plus motivée", sourit Claire. Ce que confirme Christian Chebassier, président du club. "On a eu beaucoup plus de demandes après les Jeux Olympiques, c'est très très net, notamment en seniors et en loisirs". Le TVB table sur 10% de licenciés supplémentaires cette saison et a même dû ouvrir de nouveaux créneaux loisirs, sans compétition.