Le Bateau Ivre fait ses portes ouvertes ! Le bateau ivre, c'est cette presque mythique salle de spectacle qui a fait le bonheur de beaucoup de tourangeaux entre 1983 et 2010, dernière année d'existence. Mais les plus grands fans de ce lieu n'ont pas abandonné. Ils ont formé une société d'associés, qui s'appelle "Ohé du bateau" pour racheter la salle et lui donner une nouvelle vie. Dans cette association, ils sont 1.700 associés. Chacun a donné, ce qui a permis de racheter la salle en décembre dernier 370.000 euros. C'est donc avec beaucoup d'émotion qu'ils sont rentrés à nouveau dans la salle ce dimanche. La salle de spectacle n'est pas toute jeune. Elle n'a pas bougée depuis maintenant 8 ans. Des sièges cassés, des murs jaunes qui virent au blanc.. Mais c'est aussi ça le bateau ivre.

C'est une salle mythique. On a de l'émotion et on espère bien faire revivre cette salle

Ces portes ouvertes, c'est aussi le symbole de la victoire du collectif "Ohé du Bateau". Il a assuré que la salle ne soit pas rasée en la rachetant 370.000 euros à la ville de Tours le 17 décembre dernier. Tout ça, exclusivement grâce à des dons... Pour l'instant, pas question de faire venir des artistes dans une salle aussi délabrée. Des travaux vont démarrer la semaine prochaine et ils devraient durer 1 an. Pour le moment, Ohé du bateau a fait un prêt. Mais il compte sur la générosité encore une fois des tourangeaux pour aider à financer tout ça. Coût des travaux : 200.000 euros. Et justement pour trouver cette argent, "Ohé du bateau" organise samedi prochain une vente aux enchères de 65 œuvres d'art offertes généreusement par leurs artistes.