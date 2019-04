Tours : près de 1500 Tourangeaux pour le Géant loto fiesta organisé au Grand hall

Ils étaient près de 1500 ce lundi soir au Grand hall de Tours pour le Géant loto fiesta organisé par le club de football de St-Cyr-sur-Loire. Un événement connu pour sa convivialité mais qui attire surtout par les lots qu'il propose : téléviseurs, voyages, téléphones portables, etc.

Ces Tourangelles sont venues des alentours de Château-la-Vallière et ont fait 45 minutes de voiture pour jouer au loto ce lundi soir.

Comme depuis quatre ans, le Géant loto fiesta attire la foule tourangelle au Grand hall de Tours. Ils étaient près de 1500 à s'être réunis ce lundi soir pour tenter de gagner les cadeaux comme les téléviseurs, les ordinateurs, les bouteilles de vin, les séjours en Thaïlande ou aux Baléares.

Le loto géant au Grand Hall de #Tours ne commence qu'à 21h, mais déjà plus de 1000 personnes présentes.#Tourainepic.twitter.com/avg95PTxvd — France Bleu Touraine (@FBTouraine) April 8, 2019

Dès 20h, les Tourangeaux étaient déjà près de 1000 à avoir pris place pour avoir un siège et une table libres. Pour les faire patienter, de nombreuses animations et danses étaient prévues. Des participants qui ne viennent pas tous d'Indre-et-Loire mais aussi du Loiret (45), du Cher (18), de Vienne (86) ou encore d'Indre (36). " Certains joueurs font des circuits et sont au courant de tous les gros lotos comme celui-là dans la région voire même au-delà ", indique Joël Dold, l'organisateur de l'événement.

Les Tourangeaux sont survoltés pour le Grand loto qui débute à 21h au Grand Hall de #Tours.

Ils sont plus de 1200, et 1500 participants sont attendus.#Tourainepic.twitter.com/bDfcG8UZjq — Yvan (@Yvan_plantey) April 8, 2019

Même après le début du loto, de nouveaux participants sont arrivés au fur et à mesure pour prendre la partie en cours. Les organisateurs ont dû trouver des tables en catastrophe pour les accueillir et les y installer.

Le Grand loto fiesta s'est terminé vers minuit et les Tourangeaux ont petit à petit désempli le Grand hall de Tours dans la foulée.