Tours : rassemblement de voitures anciennes place Anatole France ce week-end

Tours, France

A l'initiative des amis de l'association "Les Amis de Rolland Pilain", une agora de voitures anciennes est organisée ce week-end à Tours, place Anatole France. C'est la première fois que cette manifestation est organisée. Au programme : concours d'élégance, balade touristique, et échanges avec les clubs et passionnés de vieilles voitures. Plusieurs marques régionales seront exposées : Delahaye, Facel Vega, Matra, Rolland Pilain. Le village-expo sera ouvert au public de 12h à 19h le samedi, et de 9h à 17 h le dimanche.