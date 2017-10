Tours : réouverture ce samedi de l'île Simon après 7 semaines de travaux

L’île Simon située sur la Loire à Tours, et fermée depuis 7 semaines, va rouvrir ce samedi. Ce site plébiscité par les promeneurs a fait l'objet d'importants travaux d'élagages, puisqu'un arbre sur trois a été abattu par mesure de sécurité.

Bonne nouvelle pour les passionnés de balade-nature. L'île Simon, située sur la Loire à Tours et fermée depuis 7 semaines, va rouvrir ce samedi. Ce site, plébiscité par les promeneurs, a fait l'objet d'importants travaux d'élagages, puisqu'un tiers des arbres ont été abattus. Il s'agit de végétation fragile ou malade et qui menaçait de tomber. C'est le principe de précaution qui a motivé ces importants travaux. Au total, 320 arbres ont été abattus sur 818. Il s'agit pour moitié d’Acacias (167), ainsi qu'une soixantaine de peupliers, et aussi des espèces invasives.

La décision d'engager des travaux d'élagage a été prise après la chute d'un autre arbre au Parc des Prébendes fin juillet, où un enfant avait été blessé.

Le site, après travaux, ne semble pas dénaturé © Radio France - Yohan Nicolas

Pour éviter un autre accident, le service Espace Vert de la mairie a donc décidé d'élaguer ou d'abattre les arbres malades ou fragiles, notamment auprès des bancs, des jeux pour enfants ou encore des tables de ping-pong. Sur place on a pas la sensation que le site a été dénaturé. Les vues sur le site sont même plus dégagées.

Le site a conservé son aspect sauvage - Un riverain

Tout le bois abattu va servir de bois de chauffage (chaufferie municipale, serres...), mais sera aussi utilisé en compost ou en paillage. Par ailleurs, des balançoires ont été installées sur l'île où l'on va replanter des arbres de Loire, car le site est classé et doit répondre à un cahier des charges bien précis. Ouverture dès ce samedi de 7h45 à 19h30.