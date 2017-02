Tours : réouverture de la piscine du Lac après 2 mois de travaux

Le saut dans le grand bain est de nouveau possible à la piscine du Lac ! Le grand centre aquatique tourangeau rouvre ce lundi après 2 mois de fermeture pour travaux. Les carrelages des bassins et du sol ont été entièrement renouvelés, les vestiaires et le coin bien-être sont refaits à neuf.

Le Centre aquatique du Lac, dans le sud de Tours, rouvre ses portes aux nageurs après plusieurs mois de travaux colossaux. Au total, cette grande rénovation aura coûté quelque 1 400 000 euros. Les carrelages et les sols, qui se décollaient, ont été totalement changés. Les plages des bassins, par exemple, sont remplacés par un carrelage beaucoup plus adhérent. 500 000 euros ont précisément été investis pour le remplacement des faïences. Une somme financée à la fois par l'assurance de l'entreprise condamnée pour malfaçon, l'an dernier, et par l'agglomération de Tours.

Les carrelages, qui avaient tendance à se décoller, ont été remplacés. © Radio France - Léo Paillard

Mais ce n'est pas tout : le reste de l'enveloppe a été consacrée à des travaux d'amélioration : les vestiaires sont rénovés et repensés, aménagés en quatre zones, à la fois pour plus de confort et pour faciliter le ménage. L'espace d'accueil fait également peau neuve : il compte désormais quatre caisses contre deux auparavant. Il s'agit notamment de réduire la file d'attente en période de grande affluence.

Les tarifs inchangés et les abonnements prolongés

Enfin, l'espace bien-être est lui aussi refait à neuf : les deux saunas, dont l'un est devenu un Banya russe, le hammam, le caldarium... S'ajoute une nouvelle fontaine à flocons de glace pour se rafraîchir en sortant du hammam ou du sauna. Mais cet espace bien-être ne rouvrira, lui, que le samedi 18 février.

Même les douches son refaites à neuf ! 😉 Alors, hâte de revenir nager ? #beready pic.twitter.com/VQYDqbVnYK — CentreAquatiqueduLac (@AquatiqueDuLac) December 19, 2016

A noter que malgré ces coûteux investissement, les tarifs de la piscine restent inchangés. Et les abonnements en vigueur sont prolongés de la durée des travaux pour compenser la période de fermeture. En 2015, le Centre aquatique du Lac avait accueilli 470 000 personnes et le cap des 5 millions d'entrée depuis l'ouverture, en 2006, devrait être franchi cette année.