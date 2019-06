Tours s'affiche à Paris, La Rochelle et Bordeaux

La Métropole de Tours et l'Office du Tourisme de Tours relance juste avant l'été sa campagne de communication "Tours l'inattendue". Elle vise à promouvoir l'agglomération et attirer des touristes pour des courts séjours.

Indre-et-Loire, France

Pour la troisième année de suite, la Métropole de Tours et l'Office du Tourisme mènent une campagne de communication. Des affiches sont visibles depuis le 5 juin à Paris, pour attirer l’œil et la curiosité des franciliens, et les attirer sur la Touraine pour des courts séjours. Au total, 700 affiches ont été collées dans le métro, et une grosse cinquantaine sur les quais du tramway autour de Paris. La campagne vise comme les années passées à promouvoir l'agglomération de Tours, via des affiches très stylisées. On y voit la guinguette, le Monstre, le château de Villandry, le CCCOD, la Tour Charlemagne, la Loire à Vélo, la place Plumereau ou encore la Batellerie de Loire.

140.000€ la campagne de communication

Au total, il y a huit visuels différents, déclinés en produits dérivés comme des Mugs, des magnets, des affiches et des cartes postales. Il s'agit d'imposer Tours et ses environs comme une destination de courts-séjours pour les franciliens, et même au-delà, puisque pour la première fois cette année, la campagne s'installe aussi à La Rochelle. Les affiches sont visibles actuellement. Suivra Bordeaux également pendant une semaine à partir du 19 juin. Ces villes sont ciblées pour leur proximité, à moins de deux heures de Tours. Impossible de tirer un bilan précis et chiffré des campagnes précédentes, mais l'Office du Tourisme parle "d'excellents retours", et d'une "appropriation notamment sur les réseaux sociaux". Cette campagne de communication coûte 140.000€.