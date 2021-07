Tours : seules 2 boîtes de nuit vont rouvrir le 9 juillet

Les boîtes de nuit sont autorisées à rouvrir à partir du 9 juillet. Mais pour aller danser, il faut présenter un pass sanitaire ou un test PCR. À ces conditions s'ajoute l'été, une saison "basse" dans le milieu. À Tours, L'Excalibur est l'une des deux discothèques qui ont annoncé leur réouverture.

"On va tourner à perte"

"Cette fois, on peut tenter alors on va rouvrir et on verra, explique le gérant de L'Excalibur, Hervé Goarnisson. Son établissement, situé dans le centre-ville de Tours, est fermé depuis 16 mois. À deux jours de l'ouverture, tout est rangé, nettoyé. "Et les platines fonctionnent toujours !" sourit-il.

Cependant, le gérant n'est pas optimiste : "Je pense qu'on va tourner à perte". En cause, les conditions sanitaires strictes. "Notre clientèle a une vingtaine d'année, la grande majorité d'entre eux ne sont pas vaccinés. Et faire un test PCR, ce n'est pas anodin." Si pour ses premières soirées l'établissement n'atteint pas la jauge de 75 % exigée en intérieur, Hervé Goarnisson pense refermer L'Excalibur pour l'été.

Un risque à prendre

Le pari de rouvrir est encore moins jouable à la campagne. Nicolas Brouant gère une discothèque à La Croix-en-Touraine, dans la vallée du Cher. "Il y a encore moins de visiteurs possible." Mais surtout, il ne veut pas prendre de risque. "Il y a beaucoup de consignes sanitaires à surveiller. Et il suffit d'un cas de covid ou d'un test PCR traffiqué pour nous faire perdre les aides", explique-t-il.

Une situation semblable partout en France. L'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (l'Umih) estime que 80% des discothèques resteront fermées.

Solène Gardré