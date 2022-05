Tours : un escape game à la tour Charlemagne cet été

Ce sera la grande nouveauté de l'été culturel et patrimonial à Tours. Un escape game aura lieu à la tour Charlemagne, une première dans un édifice de la ville classé monument historique. L'objectif est d'attirer un public plus jeune et de lui faire découvrir l'histoire de Saint-Martin, de Philippe Le Bel et de Charlemagne à travers un jeu d'évasion. Le lancement est prévu le 1er juillet pour ce partenariat passé avec la société "Escape Yourself" sur trois ans, soit jusqu'à l'été 2024.

En haut de cette tour Charlemagne, d'ailleurs, il sera de nouveau possible de prendre un petit apéritif, comme lors des autres années. Les visites guidées avec dégustation de produits locaux reprennent à partir de 21 mai, pour le début du Vitiloire. Une vingtaine de visites sont prévues jusqu'à la fin de l'été.

Festivités du 14 juillet

Les deux autres nouveautés notables de la saison estivale concernent les visites des cavités et du plateau de Rougemont, près de l'A10 à Tours-Nord, où un atelier d'initiation au chemin sera proposé.

Quant aux festivités du 14 juillet, elles se dérouleront sur trois sites : l'espace Andy Warhol à Tours-Nord, l'île Balzac à Tours-Sud et les bords de Loire pour la partie centre de la ville. Au programme : des feux d'artifices, des bals et des banquets, sans restrictions sanitaires si le Covid-19 nous laisse tranquille d'ici là.

Les Inattendus, un festival pour 2023

Enfin, ce n'est pas pour cette année mais pour l'an prochain, les Inattendus deviendront un festival en 2023. Il se déroulera sur une semaine, a priori en septembre. Ce sera toujours autour des arts urbains - danses, graffitis, spectacles de rues. La mairie va passer par un prestataire pour l'organiser avec un cahier des charges à respecter. Il sera publié entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet.