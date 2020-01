Tours : un point à l'endroit, un point à l'envers : elles tricotent pour les bébés koalas et kangourous

Tricoter pour les bébés koalas, kangourous et autres orphelins des incendies qui détruisent l'Australie en ce moment : l'initiative est née sur les réseaux sociaux et aujourd'hui en France ce sont des dizaines de tricoteuses qui ont sorties leurs aiguilles pour la cause des animaux australiens