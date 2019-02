Salon des loisirs créatifs à Tours : Le succès des activités "faites le vous-même"

Scrapbooking, customisations, créations de bijoux, décorations... les loisirs créatifs sont à l'honneur ces 9 et 10 février 2019 au parc des Expositions à Tours pour le salon des "tendances créatives". C'est la première édition tourangelle et l’événement ne désemplit pas.

Scrapbooking, customisations, créations de bijoux, décorations... les loisirs créatifs sont à l'honneur au parc des Expositions à Tours pour le salon des "tendances créatives", qui a débuté jeudi 8 février et termine dimanche 10 février. C'est la première édition tourangelle et l’événement ne désemplit pas. Associations, réseaux sociaux, tutoriels sur Youtube... le "faites le vous-même" a connu un véritable engouement.

"Le train train du merveilleux", c'est la carte que vient de créer Catherine à l'atelier de scrapbooking. Avec de l'encre et des superpositions de tissus, cette fan de loisirs créatifs s'évade en venant apprendre des nouvelles techniques au salon ce week-end.

"Pour moi c'est un échappatoire. Cela me permet de me concentrer sur ce que je fais, en oubliant tout ce qu'il y a, si on a des petits soucis. Et en plus cela permet de faire plaisir aux gens. Quand on réalise la carte, on met plein de choses que l'on a en soi et qu'on retransmet sur papier pour offrir à quelqu'un. Ce n'est pas une carte que l'on achète comme ça."

L'atelier de Scrapbooking par Sabrina et Hélène au salon des Loisirs créatifs du 7 au 10 février 2019. © Radio France - Tendances créatives

Fil et aiguille, customisation de divers objets ou vêtements, faire ses bijoux ou ses abats-jours, les activités sont riches au salon. Sabrina et Hélène tiennent l'atelier de scrabooking où l'on peut réaliser une petite carte en apprenant différentes techniques. _"Ça peut être fait par une personne qui découvre, comme une scrappeuse qui fait ça depuis très longtemps puisqu'_il y a tout le temps des nouveaux outils et des nouvelles techniques" explique Sabrina.

Et le scrapbooking connaît un succès depuis 15 ans. "On peut faire des albums photos, faire des pages... ça peut aussi être de la carterie ou des "home déco" raconte Sabrina.

"Donc c'est vrai que ça touche beaucoup de monde parce qu'on peut faire beaucoup de choses différentes."

La créatrice ajoute que "c'est un moment pour eux, c'est du bien-être, _c'est presque de la thérapie. C'est vraiment la rencontre et le partage_."

Rajeunissement des amateurs des loisirs créatifs

Nathalie Marques, organisatrice depuis 20 ans a pu constater l'énorme succès de ces loisirs créatifs remis au goût du jour. "Il y a un rajeunissement du visitorat. On se rend compte que via les réseaux sociaux, instagram, pinterest, et le nombre de tutoriels disponibles désormais sur internet, il y a de plus en plus de jeunes femmes et de jeunes filles qui sont intéressées par les loisirs créatifs et le "do it yourself". C'est un public essentiellement féminin même s'il y a des hommes aussi au salon."

"Je pense que dans une société qui est très formatée, ce qui plaît est la notion de créativité, donc de laisser aller son imagination et de réaliser avec ses doigts. Quand on est concentré sur la réalisation de quelque chose, sur un ouvrage, on pense moins à ses soucis. C'est un peu un "anti prozac"."

L'organisatrice ajoute que "souvent les gens qui pratiquent ce genre d'activités se regroupent en associations ou entre copines. Cela peut être aussi le moyen de renouer un lien avec ses enfants autour d'autres choses parce qu'on va s'installer autour d'une table avec des matières premières et puis on va réaliser ensemble, c'est inter générationnel."

Stand au salon des loisirs créatifs au parc des expositions à Tours du 7 au 10 février 2019. © Radio France - Tendances créatives

Le salon est ouvert de 10h à 18h30 jusqu'au dimanche 10 février 2019, au parc des expositions avec l'entrée au prix de 7 euros 30 centimes.