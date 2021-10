Tours : une centaine de personnes tirées au sort chaque mois pour aller gratuitement à l'opéra ou au musée

La mairie de Tours a présenté en début de semaine son programme culturel pour la saison 2020/2021. L'occasion pour la municipalité d'annoncer quelques nouveautés, à commencer par un tirage au sort. Chaque mois, une centaine de personnes seront tirées au sort et se verront offrir des places pour aller à l'opéra de Tours et au musée des Beaux-Arts... Il s'agit en quelque sorte de visites VIP, avec explication sur la pièce ou l'exposition visitée. L'opération débutera en janvier et chaque personne, sélectionnée via les listes électorales, aura droit à deux places...

Le but est de donner envie aux tourangeaux de venir dans ces lieux, qui paraissent pour certains inaccessibles. Par ailleurs, la ville de Tours prolonge la gratuité des musées pour les moins de 18 ans et le demi-tarif pour les étudiants. Par ailleurs, pour les enfants scolarisés en primaire, la municipalité souhaite monter des projets afin que chaque enfant puisse participer à une création artistique avec son établissement. Ce sera mis en place au premier semestre 2022.

En revanche, la ville de Tours cesse les "Nuits Renaissance", spectacle gratuit projeté sur la façade du musée des Beaux-Arts en raison du coût trop élevé.