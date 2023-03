Tours : une quarantaine de personnes repassent leurs certificats d'études

Dans l'amphithéâtre Yvette Varvoux à l'université de Tours, ils étaient une quarantaine à repasser le fameux "certif'". Le certificat d'études, que les élèves de 11 à 13 ans passaient jusque dans les années 80. Cette fois-ci, les copies étaient anonymes et les élèves avaient passé la puberté. Les participants avaient tous une enveloppe pour faire un don pour l'association "Enfants Cancers Santé Cœur de France".

Langue française, arithmétique, histoire, géographie et leçon de choses. Voilà ce qui attendait les participants. Plusieurs exercices pour un total de 120 points. Laurence est venue pour passer du bon temps, "comme avant chaque examen il y a un stress, mais les souvenirs de l'école primaire sont très bons ".

Dans l'amphithéâtre Yvette Varvoux à l'université de Tours, les candidats étaient prêts à repasser l'examen © Radio France - Laurette Puaud

L'exercice des trains

Patrick participe pour faire un don à l'association, mais aussi pour, "dire à mes petits-fils que, certes, ils ont le baccalauréat mais il y a des choses du certif' qu'ils ne connaissent pas !" Et notamment un exercice qui a l'air d'avoir marqué les mémoires des participants. Patrick le redoute, "l'exercice des trains qui se croisent ou des robinets qui fuient". De même pour Françoise, "j'ai passé le certif' il y a 60 ans précisément. Je suis là par plaisir, mais j'ai peur de l'exercice des trains qui se croisent... c'était ma hantise !"

Heureusement pour eux, "il n'y a pas de trains qui se croisent ou de baignoire qui fuit", confirme Joëlle Martineau membre du Lions Club et organisatrice de l'examen. Repasser le certificat d'études, un moment de nostalgie pour beaucoup, "il y a des personnes qui le repassent pour la troisième fois, ils adorent ça. Et attention, ils sont très sérieux !"

Et à la question "est-ce que c'est difficile?", Joëlle Martineau répond "non ! quoique, en histoire, on a un peu corsé les questions cette année... on verra bien !

Effectivement, seriez-vous capable de dire qui fut la régente de Charles VIII, ou de Louis XIII...