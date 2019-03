Tours: une vente exceptionnelle de 100 vélos d'occasion à 10 ou 20 euros

Indre-et-Loire, France

Tours veut être de plus en plus une ville de vélo et les associations locales s'y emploient tous les jours. Le collectif cycliste 37 organise ce vendredi et demain une grande vente de vélos d'occasion dans ses locaux de l'impasse Robert-Nadaud. Plus d'une centaine de vélos adultes et enfants sont à vendre pour 10 ou 20 euros selon leur état. Ils ne sont d'ailleurs pas en état immédiat de rouler, tous ont besoin de petites réparations, il faut donc être un minimum bricoleur ou alors confier le vélo acheté à l'atelier du collectif cycliste 37, mais là il faut prendre une carte d'adhérent.

Adrien Pitault, bénévole, nous aide à faire connaissance avec ces vélos d'occasion, pas chers, mais dont certains pourraient intéresser des collectionneurs. Les roues tournent, les pédaliers aussi, et les selles sont dans un relatif bon état, ce sont plutôt d'autres pièces qui nécessitent des réparations.

Si l'on observe celui-là, on peut voir que les freins sont à réviser, que les pneus sont à changer, pour un autre c'est l'axe de pédalier qui est moyen ou la selle en mauvais état. Il faut bien que les gens comprennent que ce sont des vélos à réparer, mais que ce ne sont pas des vélos qui sont prêts à rouler -Adrien Pitault, bénévole

Certains de ces vélos sont presque des objets de collection comme ce vélo de course Peugeot ou ce vélo vintage de marque Myriam. Tous ont été examinés par un jeune de l'association qui a rédigé une fiche d'identification pour chacun.

L'idée est de vendre des vélos à bas prix pour inciter les tourangeaux hésitants à faire du vélo en ville. Car l'objectif de l'association est de promouvoir la pratique du vélo dans toutes ses actions auprès des habitants

60% du stock sont des vélos pour adultes, 40% pour enfants. Leurs tarifs sont définitifs, ce sera 10 ou 20 euros, il n'y aura pas d'enchères sur les prix. La vente a lieu ce vendredi après-midi de 15H00 à 19H00 et demain samedi de 10H00 à 19H00. L'adresse: 16, impasse Robert Nadaud à Tours. L'opération est "une première" pour le collectif cycliste 37. Le bénéfice des ventes ira à 80% à l'association, les 20% restants seront reversés à une association qui soutient la recherche médicale sur une maladie neuro-génétique, l'association française de l'ataxie de Friedreich;