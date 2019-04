Tours va installer des tyroliennes géantes au dessus de la ville

Indre-et-Loire, France

La ville de Tours va installer des tyroliennes géantes en haut de la tour Charlemagne pour relier la tour aux rives de la Loire. Un projet monumental qui verra le jour au mois de juin et sera opérationnel à l'été. La ville a obtenu le feu vert de l'UNESCO car la Loire appartient au patrimoine mondial et la tour Charlemagne est classée monument historique. Jérôme Tebaldi, adjoint au maire chargé des relations internationales et du rayonnement de la ville, est particulièrement enthousiaste.

Comment garder nos touristes à la ville de Tours? C'est un sujet de réflexion depuis 20 ans. Nous avons décidé de lancer un projet inédit dans une métropole comme la nôtre, créer des tyroliennes géantes que nous allons installer depuis le haut de la tour Charlemagne, ce belvédère dont nous sommes si fiers, jusqu'à la Loire à hauteur de l'île Simon. -Jérôme Tebaldi, porteur du projet à la ville de Tours

Un projet attractif et respectueux de l'environnement

La ville a pu obtenir le feu vert de la mission Val de Loire qui veille au respect du patrimoine car la Loire appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a donné l'autorisation de survoler la Loire.

J'encourage les touristes et bien entendu les Tourangeaux à venir s'élancer dès le 1er juin du haut de la tour Charlemagne pour descendre sur ces tyroliennes géantes, à deux, en horizontal. On va survoler les toitures en ardoises, la place Plumereau, la guinguette, et d'autres sites pour atterrir dans un lieu naturel et sauvage. Ce sera une expérience fantastique et entièrement sécurisée.

Tours sera l'égale de Londres qui a déjà fait cette expérience © Maxppp - Stephan Rousseau

Des Tourangeaux plus ou moins enthousiastes

Qu'en pensent les Tourangeaux? Ils sont partagés entre séduction et incrédulité: "boh, c'est une idée curieuse, dit ce monsieur rencontré près de la tour Charlemagne, parce que là, dit-il, on est au pied de la tour, çà nous paraît très haut mais je ne sais pas si cela fait une pente suffisante jusqu'à la Loire". Cette étudiante est plus sceptique encore: "je trouve cela un peu farfelu! Après, tant que çà ne touche pas à la tour Charlemagne, pourquoi pas, mais çà a l'air plutôt...comique". Ce cycliste aimerait au moins qu'on lui demande son avis: "il faudrait demander l'approbation ou non des Tourangeaux par un référendum car la tour, elle nous appartient, il me semble".

Voilà donc relancée l'idée du référendum d'initiative citoyenne. Sur la base d'un projet exceptionnel qui mérite bien que l'ensemble des tourangeaux soit consultés.