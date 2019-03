Tours : Visite au Musée des Beaux-Arts pour des malades d'Alzheimer

Permettre à des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer d'aller au musée ! c'est le sens de la convention signée entre la Mutualité Française Centre Val-de-Loire et le Musée des Beaux-arts de Tours.

Les visiteurs découvrent avec leur guide spécialement dédiée et formée, une autre version de la Joconde

Tours, France

Tous les deux mois, pendant une heure, six personnes et leurs accompagnants découvrent quelques-unes des œuvres du Musée des beaux-Arts avec une guide spécialement dédiée et formée à leur accueil.

Anne-Claire Moreau, infirmière en relais Cajou*, a déjà accompagné deux visites de ce groupe de personnes des relais de Tours-Nord et Chambray-les-Tours : "L'instant avant d'entrer, l'une des dames est venue me dire - on est déjà venus ici - après il est encore un peu tôt pour évaluer les bénéfices de ces sorties."

Des émotions, des regards attentifs, des sourires devant les œuvres

Pendant une heure, ces personnes souffrant toutes de la maladie d'Alzheimer et de maladies neurodégénératives ont pu découvrir quelques-unes des œuvres du Musée avec leur guide.

Grâce à leur guide, les visiteurs ont découvrir la réalisation d'une peinture sur bois au Moyen-Age © Radio France - ©Marie-Ange Lescure

La visite se déroule au rez-de-chaussée du musée devant quelques œuvres peintes sur bois, les visiteurs -installés sur des sièges pliants- écoutent attentivement les explications de Marie Arnold référente handicap au Musée des Beaux-Arts.

Si elle ne change pas son vocabulaire - "pas question d'infantiliser ces personnes âgées" dit-elle, la conférencière adapte sa visite "avec peu de déplacements, car pour certains, le fait de bouger leur fait peur, des explications courtes pour éviter de perdre leur attention, et surtout s'adapter car parfois certains quittent la salle et s'échappe même du groupe"

Et lorsqu'elle pose des questions, les accompagnants prennent le relais pour faire participer les visiteurs en leur chuchotant à l'oreille des indices ou la réponse que la personne va répéter.

Claude lui a aimé cette visite et espère bien revenir mais pas tout de suite :" Je ne suis pas tellement connaisseur" dit il "mais j'aime l'attirance que l'on a à voir ces tableaux, que personnellement je ne connaissais pas, ça m'a réellement touché, donné le plaisir de mieux connaitre. J'y reviendrais, mais faut pas être pressé parce qu'il faut que je dorme un peu là dessus, que je cogite" conclut-il en riant

Prochain rendez-vous dans deux mois pour découvrir d'autres œuvres au Musée. De retour, au relais Cajou, ces personnes sont prises en charge par une art thérapeute qui fait travailler leurs mémoires sur ces visites.

*(Les Relais Cajou sont des accueils de jour pour des personnes ayant la maladie d'Alzheimer ou des troubles apparentés vivant à domicile. C'est en 2002 que la Mutualité Française Centre Val de Loire développe ces accueils de jours.)