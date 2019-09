Tours : voile, ski nautique ou paddle au programme de la 18ème édition de Sport'Ouvertes

Tours, France

Ce dimanche 8 septembre se tient la 18ème édition de Sport'Ouvertes à Tours, le forum des associations sportives. Chaque année, c'est l'occasion pour les sportifs tourangeaux de venir faire leur choix parmi les multiples activités sportives présentes. Cette année, Sport'Ouvertes se déroule sur deux sites : le Centre Aquatique du Lac et au Lac de la Bergeonnerie où des initiations de voile, d'aviron, de canoë-kayak, de paddle, de ski nautique, de jet-ski seront proposées. Le lac de la Bergeonnerie qui accueille à cette occasion les championnats de France de ski nautique, en présence de Patrice Martin, champion d'Europe de ski nautique à 13 ans et champion du monde à 14 ans. Il est aussi président de la fédération de ski nautique et proposera donc avec les athlètes présents des parades à 11h, 14h30 et 16h30.

Une tyrolienne de 350m au dessus du Lac de la Bergeonnerie

Alice Mitard, jeune athlète espoir licenciée à l'Athlétic 3 Tours, sera aussi marraine de cette 18ème édition. Championne de France en cross court et sur 1.500 m en 2018, 3ème au championnat de France Espoir en Cross Court en 2019, Alice Mittard parlera du sport féminin, fil rouge de la journée.

Au total, 230 associations sportives seront présentes. Elles mettront à l'honneur tout au long de la journée, les bénévoles, athlètes, éducatrices, arbitres, dirigeantes...

Au Centre aquatique du Lac, plusieurs disciplines seront proposées : natation artistique, apnée, aquabike, tir sur cible, plongée, aquafitness, nage avec palmes, water-polo.....Par ailleurs, de nombreuses animations sont proposées autour du Lac. Une tyrolienne de 350 m de long et passant au dessus du lac sera accessible avec le Spéléo club de Tours. Vous trouverez aussi sur place des jeux de bois, des structures gonflables, des démonstrations de samba et de freestyle foot...... La manifestation se déroule de 10h à 18h.