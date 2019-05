PHOTOS - Tous à l'Opéra : dans les coulisses de l'auditorium de Dijon

Par Sophie Allemand, France Bleu Auxerre et France Bleu Bourgogne

L'Opéra de Dijon a accueilli petits et grands ce samedi lors de l'opération nationale "Tous à l'opéra" destinée à mieux faire connaître cet univers de l'opéra au plus grand nombre. Chacun a pu partir à la découverte des coulisses et petites mains qui se cachent derrière le spectacle.