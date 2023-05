"Tous à l'opéra" : un cours de danse gratuit avec des professionnels en plein air à Avignon

Opération "tous à l'opéra" ce samedi à Avignon ! Une journée nationale où tous les opéras de France sont ouverts au public. L'idée, c'est de rendre l'opéra accessible à tous. Pour l'occasion, l'opéra d'Avignon a ouvert ses portes pour proposer plusieurs animations. Un atelier de fabrication de costumes, la présentation de l'orgue de cristal, un instrument de musique et "l'open-barre", qui offre la possibilité de faire un échauffement à la barre, avec des danseurs du ballet de l'opéra d'Avignon (avec 14 danseurs, 7 filles et 7 garçons). Place de l'horloge, plusieurs barres de danses ont été installées, et de 10h30 à 11h30, tout le monde pouvait participer, amateurs ou confirmés, et même débutants !

L'occasion de faire son premier cours de danse

Pour Aurélie, 34 ans et danseuse au ballet de l'opéra d'Avignon depuis dix ans, c'est un réel plaisir de partager ces moments. "C'est toujours intéressant pour nous d'être au contact du public, car nous sommes en représentation, certes on sent la chaleur du public, mais on ne les voit pas ! Donc c'est toujours un plaisir pour nous d'être au contact et de créer un lien plus particulier avec eux." Plaisir partagé par les danseurs comme Geneviève, 80 ans :"Je n'ai jamais fait de danse, à mon grand regret, donc là c'est l'occasion!" Durant ce cours d'une heure, les danseurs, amateurs et professionnels étaient accompagnés au piano et avait pour professeure Brigitte, maîtresse de ballet : "Pour moi c'est un moyen de faire connaître notre danse et notre métier!" Un moment de danse et de partage, en plein air.