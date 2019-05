"Tous à l'Opéra" : visites guidées, ateliers chant et essayages de costumes à l'Opéra de Saint-Étienne

L'opération "Tous à l'Opéra" s'achève ce dimanche avec un programme très riche à l'Opéra de Saint-Étienne : en plus des visitées guidées, vous pourrez vous initier au chant lyrique et même essayer des costumes.

Saint-Étienne, France

Pour la 13e édition de "Tous à l'Opéra", l'Opéra de Saint-Étienne fait bien plus qu'ouvrir ses coulisses au grand public. Des visites guidées des 36.000 mètres carrés des locaux - et ses six niveaux !- sont évidemment prévues ce dimanche, pour le dernier jour de l'événement. Mais des ateliers sont aussi organisés dans la matinée autour du chant lyrique, et vous pourrez même essayer des costumes d'opéra.

"Ces ateliers sont vraiment ouverts à tous, l'idée c'est vraiment que ce soit une initiation, en prenant évidemment le prétexte de Cendrillon (la dernière création de l'Opéra de Saint-Étienne, NDLR) pour faire découvrir des airs de cette partition qui est magnifique", détaille Clarisse Giroud, chargée de la médiation et de l'action culturelle à l'Opéra de Saint-Étienne. Les ateliers chants sont animés par des membres du Choeur lyrique Saint-Étienne Loire.

Des costumes de toutes époques à essayer

Toujours dans le but de montrer les coulisses de l'opéra, un autre atelier est organisé avec la costumière Claire Risterucci, celle qui a imaginé les costumes de Cendrillon. C'est l'occasion de mettre en valeur les spécificités de l'Opéra de Saint-Étienne, l'un des rares à abriter un atelier de confection de costumes, mais aussi un atelier de création de décors.

Histoire de plonger encore plus les visiteurs au coeur de la création, des essayages de costumes sont proposés toute la matinée de dimanche. Il s'agit de costumes de "productions déclassées, c'est-à-dire des costumes de productions qui ne tournent plus", précise Clarisse Giroud. "Des costumes d'époques différentes : Renaissance, Moyen-Âge, 19e ou 20e siècle", ajoute la chargée de médiation. Une représentation de Cendrillon est également programmée dans l'après-midi à l'Opéra de Saint-Étienne ce dimanche, à un tarif préférentiel.

Début des visites et des ateliers à 10h ce dimanche. Le programme détaillé est disponible sur le site internet de l'Opéra de Saint-Étienne.