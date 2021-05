Tous en terrasse : nos 15 coups de coeur en Bretagne

Le président de la République l'avait annoncé le 30 avril dernier : le déconfinement se poursuit ce mercredi 19 mai. Parmi les établissements qui peuvent rouvrir, les terrasses des bars et restaurants. Une réouverture très attendue par les professionnels et les Français. Le couvre-feu sera décalé à 21h au lieu de 19h actuellement, et les terrasses pourront à nouveau accueillir les clients avec des tables de six personnes maximum. France Bleu Breizh Izel vous fera vivre cette journée spéciale sur l'antenne, et avant cela, nous vous proposons une sélection très subjective des terrasses à redécouvrir à la pointe bretonne.

Nos terrasses préférées

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Ty Coz dispose d'une charmante terrasse à Morlaix

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur le port du Rosmeur à Douarnenez , on vous conseille les Filets Bleus ou aux Loups des mers.

, on vous conseille les Filets Bleus ou aux Loups des mers. La Petite poésie a aussi de beaux arguments, place de la Liberté à Brest.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La célèbre brasserie Tri Martolod est un must à Concarneau

Le Médiéval mérite aussi un détour, à Quimperlé

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Originale, la terrasse du Dadivazi surplombe Châteaulin

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et enfin pour son ambiance chaleureuse, direction la Tavarn Ar Roue Morvan à Lorient

Ces propositions ne sont évidemment pas exhaustives !