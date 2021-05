Tous en terrasse : nos 15 coups de cœur en Loire-Atlantique et en Vendée

Les terrasses des bars et des restaurants rouvrent à partir de ce mercredi 19 mai. Mais par où commencer ? France Bleu Loire Océan vous propose ses 15 coups de cœur en Loire-Atlantique et en Vendée.

Le président de la République l'avait annoncé le 30 avril dernier : le déconfinement se poursuit ce mercredi 19 mai. Parmi les établissements qui peuvent rouvrir, les terrasses des bars et restaurants. Une réouverture très attendue par les professionnels et les Français. Le couvre-feu sera décalé à 21h au lieu de 19h actuellement, et les terrasses pourront à nouveau accueillir les clients avec des tables de six personnes maximum. À cette occasion, France Bleu Loire Océan vous propose sa sélection très subjective des terrasses à redécouvrir en Loire-Atlantique et en Vendée.

Il y a bien sûr les évidences : la place du Bouffay à Nantes, le Hangar à bananes, les terrasses de Trentemoult, celles du remblai des Sables-d'Olonne ou celle qui longent la plage de La Baule.

Et puis, il y a celle auxquelles on pense moins. À France Bleu Loire Océan, nous avons tous nos terrasses préférées, celles que nous avons, comme vous, hâte de retrouver.

À Nantes et autour

Les bateaux sur l'Erdre : le Bateau-lavoir, le Petit Baigneur ou encore La drôle de barge.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Si vous avez davantage envie d'une vue sur la Loire, vous avez la Little Atlantique Brewery à Chantenay ou la Guiguette du Belvédère sur l'île de Nantes.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Les terrasses du port de Sucé-sur-Erdre. Vous avez le choix pour vous asseoir face à l'Erdre et boire un café, un verre de vin ou manger une crêpe.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Parce que, décidément, on aime bien être en terrasse au bord de l'eau, l'un de nos coins préférés, c'est la Chaussée des moines à Vertou, au bord de la Sèvre. La Cantine ô moines, le Monte Cristo et L'écluse vous attendent.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Sur la côte

Pour le bord de mer, on aime les terrasses les pieds dans le sable. Avec le Zagaya à Pornic et le Tibidabo à Pornichet.

L'une de nos terrasses préférées, à Pornichet © Radio France - Anne Patinec

Toujours à Pornic, il y a aussi la terrasse de la thalasso, qui surplombe la mer et qui est ouverte à tout le monde.

Côté Vendée, on mise sur le Théo spot à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et sur le Pilours, sur la corniche de Saint-Hilaire-de-Riez.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Et ailleurs

Dans le Vignoble nantais, on a été séduit par La Cascade à Clisson.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Et à La Roche-sur-Yon, par le 18 B, place Napoléon.