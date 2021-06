Tous les concerts ont fait le plein pour le retour du Printemps de Bourges

À la veille des concerts de clôture du Printemps de Bourges, le festival dresse un premier bilan. Et il est plus que positif pour le retour du public !

Georgio et PLK pour une soirée rap ce samedi ; Alain Souchon et Tryo dimanche à partir de 16 heures pour le concert de clôture : ce Printemps de Bourges se conclut en beauté. La 45ème édition a permis de renouer avec le public, après une édition 2020 du Printemps imaginaire en numérique. Et les spectateurs ont répondu présents : tous les concerts du festival berruyer se sont déroulés au complet selon les jauges établies par les autorités.

Au total, 70 artistes se sont succédés au Palais d'Auron, au théâtre Jacques Cœur ou encore en la cathédrale Saint-Etienne. Des artistes confirmés tels que Catherine Ringer, Jean-Louis Aubert, Gaël Faye. Mais aussi la nouvelle scène avec une édition des Inouïs qui a encore tenu toutes ses promesses. "Dimanche, le Printemps tirera définitivement le rideau sur cette édition exceptionnelle. Celle d’un Printemps estival, annonciateur des beaux jours, lors duquel tous les publics se sont retrouvés pour chanter et vivre à nouveau les émotions de la musique sur scène", écrit la direction du Printemps de Bourges dans un communiqué de presse.

Les spectateurs ont aussi pu suivre certains concerts depuis une Live Zone, avec retransmission sur grand écran de certaines prestations. "Revendiquer aussi une culture accessible et partagée par tous, avec la Live Zone et l’inauguration du village Demain le Printemps, préfiguration des transformations à venir : un festival plus responsable, plus inclusif, qui résonne dans toute sa ville, en n’oubliant personne", indique le Printemps de Bourges.