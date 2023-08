Tous les moyens (de transport) sont bons pour se rendre à la braderie de Lille

Avant même de penser à dénicher la perle rare sur les étals de la braderie de Lille, il faut d'abord accéder à la braderie! Et pour cela, il faut trouver soir une place de stationnement, soit une place de TER, de TGV, de car, de co-voiturage. Et tous ces moyens de transports vont être pris d'assaut ce week-end, le périmètre de la braderie étant totalement interdit aux voitures dès vendredi 19h.

Des particuliers louent leur place de parking pour la braderie

De nombreux chineurs viendront en voiture. L'idéal est de se garer à proximité d'une station de métro ou de tram, notamment à côté de l'un des 11 parcs-relais de la métropole lilloise . De nombreux Lillois et habitants de la métropole lilloise proposent aussi une place de parking à la location. Sur le site Le Bon Coin par exemple, les prix vont en gros de 30 à 100€ pour une journée de stationnement, et de 50 à 300€ pour tout le week-end. De nombreuses places sont aussi proposées sur le site Prendsmaplace .

Les deux lignes de métro et les tramways circuleront à des fréquences plus élevées pendant le week-end et sans interruption dans la nuit de samedi à dimanche. Attention, certaines lignes de bus seront déviées puisqu'elles ne pourront pas circuler dans le périmètre de la braderie. Retrouvez ici toutes les info sur la circulation des métros, des tramways et des bus .

Côté trains, 53 TER supplémentaires vont circuler ce week-end depuis les gares d'Arras, de Béthune, de Calais-Ville, de Douai, de Dunkerque, de Jeumont, de Lens, de Lille Flandres et de Valenciennes. Elle propose également 20.000 billets à prix cassés, de 2 à 20€ selon la distance. Ce jeudi 31 août, la SNCF assure qu'il reste encore des places à prix cassés. 2.000 places de TGV supplémentaires sont également proposées entre Paris et Lille. Les gares de Lille Flandres et Lille Europe devraient accueillir sur le week-end 300.000 personnes, contre 100.000 personnes un week-end habituel.

Venir à la braderie en co-voiturage ou en autocar

Des milliers de chineurs vont aussi venir grâce au co-voiturage. L'entreprise Blablacar s'attend ainsi à voir son nombre de places de co-voiturage doubler ce week-end en direction de Lille par rapport à un week-end classique. Nicolas Michaux, porte-parole de Blablacar explique ainsi que "On enregistre des trajets depuis plus de 300 villes partout en France, depuis les grandes villes comme Paris, Reims et Rouen. Mais aussi de beaucoup plus loin comme Barcelone ou Bourg-en-Bresse!" Ce jeudi matin, Blablacar comptabilisait entre 2 et 3000 places de co-voiturage en direction de Lille pour ce week-end de braderie. Mais le nombre de ces trajets réservés en co-voiturage devrait continuer à augmenter jusqu'à samedi puisque les trajets en co-voiturage sont souvent proposés, et réservés dans les 24 heures précédant le départ.

Même engouement du côté des trajets en car, comme c'est le cas pour la société Flixbus qui va acheminer environ 5000 personnes à bord de ses bus vers la braderie de Lille, dont plus de la moitié depuis Paris. Cela représente une fréquentation supérieure de 25% à celle du week-end précédent. L'entreprise va proposer chaque jour de braderie une 20è de liaisons depuis Paris jusqu'à Lille. Ce jeudi, il reste encore quelques places mais la plupart des bus affichent quasiment complet.