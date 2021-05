"Tous les secteurs d'activité ont une date de réouverture, sauf les discothèques"

Alors que la Côte-d'Or se prépare doucement à rouvrir les terrasses, les cinémas et les salles de théâtres, les discothèques n'ont toujours aucune perspective. Encore un coup dur pour Vanessa Lemesnil, la patronne du Mekior et du Bal'tazar à Dijon.

En temps normal, elle se couche à l'aube, après une longue de nuit passée dans ses deux établissements dijonnais. Un rythme de vie oublié depuis treize mois pour Vanessa Lemesnil.

On a vu le train passer, pendant que tout le monde s'amusait

"C'est quand même particulièrement inédit", commente l'intéressée, "et c'est compliqué de faire face parce que de toutes façons on ne peut pas ouvrir, il n'y a pas d'alternative. Le click & collect pour nous ce n'est pas possible."

Petite lueur d'espoir quand même : l'un de ses deux établissements vient d'être requalifié en bar de nuit, elle va donc pouvoir reprendre une partie de son activité. "On a fait une demande en septembre auprès de la préfecture, réponse positive en janvier, et donc maintenant on pourra ouvrir le Melkior en mode bar. Pas un bar de nuit, mais on va essayer de travailler un peu la restauration et l'apéritif, en essayant d'être festif, mais dans le respect des gestes barrières."

Une histoire de statut loin d'être anodine depuis un an pour Vanessa Lemesnil, les discothèques et bars de nuit ne sont pas logés à la même enseigne : "les bars de nuit ont quand même été plus privilégiés, ils sont restés ouverts jusqu'en novembre, avec une autorisation de fermeture tardive jusqu'à 5h du matin . On a vu le train passer, pendant que tout le monde s'amusait." On comprend dans ce contexte que le temps devienne long, très long.

L'avenir ? Un espoir pour septembre

150 discothèques auraient déjà fermé en France, en Côte-d'Or cela va sans doute arriver, même si elles se font rares. Financièrement, le Melkior (ex-Chat Noir) et le Bal'tazar tiennent bon, et la douzaine de salariés bénéficie du chômage partiel. "Heureusement avec le Bal'Tazar on a 17 ans d'antériorité, ça nous a permis de mettre de la trésorière de côté pour nos vieux jours en cas d'incident. Sauf que cet incident dure depuis plus d'un an. Nous avons eu également des aides à partir de novembre, donc l'hémorragie est stoppée mais il fallait avoir les reins solides pour tenir jusque là. "

Une seule issue pour les professionnels, la vaccination pour tous, avec une perspective espérée pour septembre, sans aucune certitude. Mais en septembre, les jeunes auront-ils toujours envie d'aller en discothèque ? "Il y a quand même un besoin d'extérioriser, même s'ils font des choses dans leurs appartements. Tout ne leur est pas amené sur plateau, c'est le cas chez nous, on leur amène de la musique, une ambiance Il y a le fait aussi qu'ils voient d'autres personnes, au-delà de leur cercle rapproché. Donc on est assez optimistes à ce niveau-, le problème c'est que nous n'avons pas de date de réouverture. Tous les secteurs d'activité ont une date sauf les discothèques, c'est très frustrant."