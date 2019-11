Toussaint : le zoo de la Bourbansais accueille petits et grands pendant les vacances

Soixante-dix espèces pour 350 animaux vivent dans le zoo de la Bourbansais, situé entre Rennes et Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Et même s'il ne fait pas très beau, les visiteurs passent entre les gouttes pour aller voir les animaux.

Pleugueneuc, France

Le parc zoologique de la Bourbansais, à Pleugueneuc, situé entre Rennes et Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), accueille durant les vacances de la Toussaint les visiteurs. Le zoo a accueilli quelques nouveaux-nés, nous confirme Arnaud Dazord, le responsable zoologique. "Nous avons eu des bébés Atèle noir de Colombie, qui est une espèce originaire des forêts tropicales colombiennes, en passant par nos petits lémuriens couronnés. On a eu, il y a à peine 3 jours, un bébé dik-dik, une petite antilope. Pour l'instant il est au chaud dans le petit box. C'est le dernier né de l'année, on aura peut-être des surprises cet hiver, mais maintenant à priori il faudra attendre le printemps prochain", se réjouit-il.

Malheureusement, il nous apprend que le bébé paresseux, né il y a 3 semaines, n'a pas survécu "malgré tous les efforts prodigués par l'équipe des soigneurs, par les vétérinaires et vraisemblablement pas la maman aussi". "C'était le premier, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, on cherche encore à élucider, mais à priori on sera d'autant plus heureux d'avoir un nouveau petit paresseux et de l'amener à l'âge adulte cette fois-ci", explique Arnaud Dazord.

Arnaud Dazord, le responsable zoologique du parc zoologique de la Bourbansais © Radio France - Pauline Pennanec'h

Les lémuriens, l'attraction du zoo

Perché sur une branche, le petit lémurien couronné s'approche doucement, deux yeux ronds, jaunes, fixés sur nous. Au parc zoologique de la Bourbansais, les lémuriens sont l'attraction pour les enfants. "On a eu deux jumeaux, une petite femelle, et son petit frère. Quand on voit leur tête, on voit comme une petite couronne de poils d'une autre couleur sur la tête. Ça leur a valu le nom de lémurs couronnés", explique Arnaud Dazord, le responsable zoologique. Une espèce menacée par la déforestation au Madagascar. "Les lémurs couronnés sont vraiment menacés parce qu'ils étaient déjà sur des petites zones, donc encore plus fragiles face au changement de l'habitat. Ils viennent voir un petit peu les visiteurs de près pour voir si personne n'a oublié quelque chose dans ses poches, si le gâteau a bien été rangé", raconte-t-il.

Les lémuriens, l'attraction principale du zoo de la Bourbansais © Radio France - Pauline Pennanec'h

Emilie, 5 ans, se balade avec sa maman. "Où as-tu vu des lémuriens ?", demande la maman. "Dans le dessin-animé de Madagascar", sourit la petite fille. "Il ne fait pas un grand beau temps, mais c'est agréable pour une visite", ajoute Laurence. L'animal s'approche tout près des enfants. "Attention quand même", prévient le papa Calixte, impressionné par ces petites bêtes. "Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont surtout l'air familiers, ils se méfient mais sans se méfier. C'est assez fou de voir d'aussi près des animaux exotiques", confie-t-il.

Patrick et Katia sont des habitués du parc. Leur petit garçon reste bouche bée : "Il regarde, il est un peu curieux de tout, il en prend plein les yeux à chaque fois. Bon, il aime bien les lémuriens. On est avec eux, c'est peut-être son endroit préféré." Le parc ferme ses portes le 2 décembre, de quoi vous laisser le temps de les découvrir.