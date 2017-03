Tout ce qu'il faut savoir sur le carnaval des deux rives 2017 à Bordeaux

Pour la troisième et dernière fois cette année, Charlie Le Mindu le coiffeur bordelais des stars comme Lady Gaga, est le directeur artistique du carnaval des deux rives de Bordeaux dont le point d'orgue sera la parade "Flash" ce dimanche 5 mars à partir de 14h.

Charlie Le Mindu va conclure sa trilogie carnavalesque à Bordeaux ce dimanche 5 mars 2017. Après le carnaval monstre en 2015 et le carnaval gonflé l'an dernier, place cette année au carnaval "Flash" : référence à la lumière, aux paillettes et à la vitesse aussi, manière décalée de célébrer l'arrivée de la ligne à grande vitesse le 2 juillet qui mettra Bordeaux à deux heures de Paris.

Le programme et le parcours de l'édition 2017

Départ à 14h sur les allées de Serr, passage ensuite par le pont de pierre, puis Cours Victor Hugo, cours Pasteur. Le final est prévu à partir de 15h30 sur la place Pey-Berland devant l'hôtel de ville de Bordeaux. Une parade imaginée par Charlie Le Mindu, le Bordelais qui s'est fait connaître par ses créations capillaires pour Lady Gaga notamment. Les costumes sont signés d'un autre Bordelais Guillaumit. Participent également les danseurs de la Cie Lullaby, de la Cie Hors Série, My Kartel, Tukafac et Vàkàband.

À partir de 15h30, place Pey Berland, possibilité de se faire coiffer et maquiller dans le Pop Up Salon et de danser au son des DJ Set ou le Sound System de My Kartel. Il y aura aussi un karaoké géant. Egalement au programme : spectacles de danses avec les enfants.

Silent Party annulée ce samedi

Elle était prévue ce samedi à 17h dans la cour de l’Hôtel de Ville de Bordeaux, une boum silencieuse, casques vissées sur les oreilles, rythmée par les sons électro décalés de Charlie Le Mindu. Mais compte tenu des conditions météo annoncées, l'événement a été annulé.

