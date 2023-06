Tout ce qu'on croyait savoir sur Molière est peut-être faux : vérifiez à Nice avant Avignon

Emmanuelle Lorre a mené une véritable enquête historique pour nous dire la vérité (rien que la vérité) sur Molière. C'est en débusquant les fausses informations qui circulent sur Molièrequ'elle a imaginé ce tête à tête.

Un spectacle qui fait tomber les masques sur Molière

Emmanuelle Lorre a eu envie de “mettre un grand coup de pied” dans les clichés qui circulent au sujet de Molière. “Non, Molière n’est pas mort sur scène. Non, Corneille n’a pas écrit ses pièces. Non, Molière n’était pas un pauvre malade tout le temps”, affirme-t-elle. Pour cela, elle s’est appuyée sur des recherches historiques approfondies. Elle a ainsi découvert “beaucoup de choses sur la vie de Molière, sur qui était Jean Poquelin, qui s’est appelé Jean-Baptiste après”. Elle a voulu restituer “l’homme et l’œuvre”, son génie artistique mais aussi financier, sa révolution du théâtre mais aussi sa vie quotidienne, ses goûts culinaires (il adorait le parmesan!), ses amours, ses amitiés, ses inimitiés.

Un tête-à-tête interactif

Le spectacle se présente sous la forme d’un dialogue entre Molière et Emmanuelle Lorre avec humour et émotion. Elle s’adresse aussi au public, qu’elle fait participer en lui posant des questions, en lui demandant son avis, en lui faisant deviner des choses. C’est un spectacle très interactif, ludique et vivant (plus comme Molière).

