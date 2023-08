Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les moules-frites de la braderie de Lille

"La moule de Hollande, c'est LA moule de la braderie de Lille!", affirme Olivier Camelot, directeur commercial de Delta Mossel. Cette entreprise hollandaise produit et commercialise environ 200 des 500 tonnes de moules qui seront consommées à l'occasion de la braderie. L'immense majorité des moules consommées ce week-end là sont des moules de Hollande, et cela s'explique selon lui: "C'est la moule de la moule marinière, c'est le produit qui se marie parfaitement avec les légumes de la marinière, souvent d'une taille plus généreuse, et donc facile à manger". A contrario selon lui, la moule de Bouchot par exemple se consomme autrement, par exemple comme ingrédient dans un plat.

"La moule de Hollande est LA moule de la braderie de Lille", pour Olivier Camelot, directeur commercial de Delta Mossel qui fournit 200 des 500 tonnes de moules consommées à l'occasion de la braderie de Lille © Radio France - Odile Senellart

L'autre raison qui explique, selon lui, qu'il y ait toujours eu de la moule de Hollande à la braderie de Lille, c'est que c'est finalement une moule locale: "On est très proches! Il se passe moins de 12 heures entre le moment où la moule sort de l'eau et celui où elle arrive dans un restaurant à Lille". Entre temps, elle a connu de nombreux traitements: on fait dégorger les moules, elles sont dégrappées, on leur enlève la barbe, on les calibre, on les refroidit, etc. De nombreuses étapes réalisées en un minimum d'heures!

500 tonnes de moules consommées dans la région, pas uniquement à la braderie

Le chiffre communément admis est celui de 500 tonnes consommées à la braderie de Lille. Mais en fait, ce sont plus exactement 500 tonnes consommées dans la région Nord-Pas-de-Calais à l'occasion de la braderie! La braderie provoque un engouement autour des moules, des restaurants de la région, qui se trouvent en dehors du périmètre de la braderie, ou même en dehors de Lille, en proposent aussi pour l'occasion. Et les supermarchés eux aussi les mettent en avant. De nombreux Nordistes vont donc s'offrir au restaurant ou se cuisiner à la maison une moule-frites cette semaine, sans mettre un orteil à la braderie de Lille!