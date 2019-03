Tout ce que vous voudriez savoir sur le design, sans forcement oser le demander

Et si on se posait la question de savoir ce qu'est le design aujourd'hui

Saint-Étienne, France

Le titre « Me, You, Nous » choisi par Lisa White, la commissaire de la manifestation n'est pas anodin.

Me, You, Nous la formule choc de l'édition 2019 © Radio France - Yves Renaud

A travers cette formule, elle veut nous obliger à sortir de notre zone de confort et retrouver un dialogue qui devient difficile dans la société. et le Design peut nous aider a voir plus loin . Alok Nandi, il est d’origine indienne et travaille comme designer à Bruxelles.

L’autre priorité, c’est de mettre le design au service d’une planète à bout de souffle, asphyxiée par le plastique ou les dérivés du pétrole et de lancer des idées nouvelles pour changer nos méthodes de production …Marie Ange Brayer est la responsable du Design au centre Pompidou de Paris, elle regarde de près comment de design est en train de devenir "biodesign".

La biennale du design inaugurée à Saint Étienne cette semaine en est à sa 11ème édition, et son expérience internationale s’affirme un peu plus à chaque fois. Mais nous avons tous envie de savoir où elle se situe dans le concert des villes design labellisées UNESCO et comment est-elle perçue ailleurs

La cité du design berceau de la biennale © Radio France - Yves Renaud

L’autre question qui se pose, c’est de savoir comment nos invités à cette biennale sont accueillis ?

La biennale du Design se poursuit à Saint-Étienne jusqu'au 22 avril