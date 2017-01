VIDEO - Tout ce week-end le ski nordique est à l'honneur au Markstein dans le Haut-Rhin

Plusieurs centaines de skieurs ont rendez-vous ce week-end pour la Nordique des Crêtes au Markstein. Une compétition internationale et populaire qui réunit les amateurs de ski nordique. Des parcours de 5 à 42 kilomètres sont proposés selon les niveaux. Cette année le beau temps est au rendez-vous.

Le ski nordique, une compétition à la fois physique et qui demande beaucoup d'endurance. Parmi les participants, beaucoup de clubs venus d'Alsace ou des Vosges. Il y a aussi des Allemands et des Suisses.

Il vaut mieux être en forme pour pratiquer

Pour pratique cette discipline, mieux vaut-être en forme. " Il y a un petit peu de technique. Surtout dans les descentes et c'est physique. Il faut-être solide des jambes et des bras du haut du corps. Il faut pousser sur les bâtons et ça permet d'entretenir la forme," souligne Jean-Pierre, un habitué de la compétition.

Des skieurs en pleine compétition © Radio France - Guillaume Chhum

Albert Munch le vétéran de l'épreuve

Albert Munch est âgé de 84 ans, c'est le doyen de l'épreuve. Il est licencié au club de Masevaux. "J'ai commencé à faire du ski nordique à 51 ans. C'est un sport très exigeant. Mais à mon âge, je ne fais plus les grandes compétitions. Le ski c'est la nature, faut fournir des efforts, mais c'est du plaisir," explique Albert Munch, à la fin de son parcours de 10 kilomètres. Il souhaite continuer à faire du ski tant que sa santé le lui permet.

Ce dimanche, dès 10 heures, il y a trois nouvelles courses : 10, 21 et 42 kilomètres (soit l'équivalent d'un marathon).