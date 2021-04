"Tout est déjà prêt" pour la réouverture au musée des Beaux-Arts de Caen

"Tout est prêt ! Tout l'était déjà, les plexiglas, les sens de visite, la gestion des jauges. Cela va être assez simple en fait", sourit Emmanuelle Delapierre. La directrice et conservatrice en chef du musée des Beaux-Arts de Caen a accueilli avec "joie" l'annonce de la réouverture des musées, avec une jauge et un protocole sanitaire encore à définir, à partir du 19 mai.

"Je suis très optimiste"

"Je suis très optimiste, parce qu'à l'issue du premier confinement on a tout de suite eu du monde. La reprise a été immédiate et on a eu un très bel été avec une fréquentation vraiment importante, j'imagine que ça pourrait être pareil cette fois-ci", explique Emmanuelle Delapierre.

Il y a une envie, un appétit intact, voire décuplé pour la culture

En seulement huit mois d'ouverture, le musée a réalisé en 2020 plus d'entrées que sur douze mois en 2019, avec plus de 72 000 visiteurs.

L'exposition sur Caravage maintenue à la même date

"Il y a une envie, un appétit intact, voire décuplé" pour la culture, assure la directrice du musée. Elle compte aussi sur le maintien de l'ouverture, à partir du 29 mai, d'une exposition consacrée au peintre italien du XVIe siècle Caravage et ses suiveurs.