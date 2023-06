Tout l'été rejoignez-nous dans la Ferme du Poitou !

La Ferme du Poitou c'est le jeu de l'été à onze heures sur France Bleu Poitou. C'est une vraie ferme avec neuf secteurs : la chèvrerie du Chabichou, l'enclos du Baudet, l'étable de la Parthenaise, le verger de la Clochard, le poulailler des Pictaves, la forêt de Mélusine, l'atelier du Broyé, la boutique Fermière et la mare aux Grenouilles. Dans un de ces neuf secteurs un coffre est caché et à l'intérieur se trouve ce super weekend pour parents et enfants à Terra Botanica à Angers. le séjour comprend vos entrées pour vous quatre sur deux jours, vos déjeuners sur deux jours et votre nuit d'hôtel avec vos petits-déjeuners.

Quand c'est à vous de jouer : choisissez un secteur de la Ferme du Poitou, qu'allez-vous trouver ? Un cadeau que vous pouvez conserver mais le jeu s'arrête ou bien le coffre ou bien... le dragon du Poitou, sorte de Grand'Goule qui a par le passé, selon la légende, dévoré de nombreux poitevins dans les douves de Niort ou les fossés de Poitiers. ATTENTION ! Si vous tombez sur le dragon, la partie est terminée pour vous.

Pour gagner le séjour et les entrées à Terra Botanica, il faut trouver le coffre et essayer une combinaison. La personne qui trouve la bonne combinaison a jusqu'au mois de novembre pour profiter de ce weekend à Angers.

l'Aventure du végétal sera ensuite à vous avec la serre aux papillons, les voyages à travers tous les continents, les monstres végétaux qui rafraichissent les visiteurs, les roses, le récit des découvertes des explorateurs d'autres époques...

Nous vous souhaitons une bonne visite de la Ferme du Poitou du lundi au vendredi à onze heures sur France Bleu Poitou.