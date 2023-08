"Tout le monde peut être sirène" revendique Marine, une Aultoise Miss Mermaid Hauts-de-France en titre

Avez-vous déjà rencontré une sirène ? Si vous allez à Ault, sur la côte picarde, par temps ensoleillé, il y a des chances pour que vous croisiez le chemin de Marine, Miss Mermaid Hauts-de-France en titre. A 30 ans, cette Aultoise s'adonne au "mermaiding", une discipline qui mêle performances sportives et esthétiques.

Une passion pour les sirènes qui vient de l'enfance

Avant d'oser enfiler un costume de sirène, Marine a toujours entretenu une fascination pour ce personnage mythologique. Dès l'enfance, elle est bercée par le film Splash, avec Tom Hanks et Daryl Hannah : "quand j'étais petite, je rêvais secrètement d'être la jolie blonde qui nage au large des Bahamas ... oui, ça me faisait rêver ! Le dessin animé La Petite sirène aussi, bien sûr..."

Le costume de Marine comporte plusieurs pièces, de la monopalme au tissu façon écailles, et au soutien-gorge accessoirisé © Radio France - Céline Autin

Pour obtenir le résultat le plus réaliste possible, il ne faut pas compter ses efforts : "enfiler une monopalme avec le tissu, sur les galets, c'est toute une technique !" ni son argent : "350 euros pour le tissu, 250 euros pour la monopalme en silicone, environ". Autre élément indispensable du costume, le soutien-gorge brillant, accessoirisé par Marine avec des perles, des coquillages, des strass et de la peinture.

Le concours Miss Mermaid France comme un déclic

Marine a osé franchir le pas du costume il y a deux ans seulement, après avoir découvert le concours Miss Mermaid France : "j'ai découvert une communauté de gens comme moi, qui partagent la même passion." Le mermaiding est une discipline complète, à la fois sportive et esthétique : "parmi les épreuves, il faut nager au moins 25 mètres en apnée. j'ai nagé 50 mètres pour ma participation. Ensuite il faut réaliser des shooting photos sous l'eau, des chorégraphies en apnée, avec les yeux ouverts dans l'eau salée ou chlorée. Pas le droit aux lunettes de piscine ! Il faut vraiment ressembler à une sirène !"

Grâce au concours, Marine s'est sentie libre de vivre sa passion jusqu'au bout : "avant je me cachais un petit peu, maintenant j'assume complètement. On n'a qu'une vie, et si on ne réalise pas ses rêves maintenant, on ne les réalisera jamais. Oui, je me sens un petit peu seule, mais si ça peut permettre à d'autres d'oser ... je n'attends que ça !"

Avis aux amateurs et amatrices, "il n'y a pas de critères de beauté, tout le monde peut être sirène, C'est une philosophie, un état d'esprit, il faut être passionné par le monde marin, aimer nager et adorer le personnage de la sirène" selon Marine. Les messieurs eux aussi sont invités à enfiler la monopalme pour devenir "Mister Triton" .