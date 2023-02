Tout le programme de la 89ème Fête du Citron de Menton : Corso, concerts, expos, spectacles, visites guidées

Les classiques Corso (le dimanche en journée, le jeudi en soirée)

Même s'il est difficile de trouver des entrée en promenoir pour les Corso (la billetterie a été prise d'assaut) vous pouvez encore réserver vos places assises sur les tribunes pour les défilés du dimanche après-midi et du jeudi soir.

Le dimanche matin, la ville s’agite… Ballets de cars et de voitures…Telle une farandole sans fin, la foule s’empresse, s’étire dans les ruelles avant de se rassembler le long du bord de mer.

Les confettis tapissent le ciel azur… Semeurs d’ambiance, fanfares et groupes folkloriques virevoltent, zigzaguent, dansent entre les magnifiques chars d’agrumes…

Rendez-vous les dimanches 12, 19 et 26 février 2023 de 14h30 à 16h sur la promenade du soleil à Menton

Le jeudi soir place à la fête !

Des chars illuminés plus surprenants les uns que les autres paradent sur la promenade du soleil aux rythmes des fanfares, orchestres et groupes folkloriques. Danseuses, semeurs de désordre ambiant donnent à ce défilé le faste incandescent digne des plus grands spectacles de rue !

Jeudi 16 février corso nocturne suivi d’un feu d’artifice / Jeudi 23 février corso nocturne suivi d’un spectacle

Tous les jours, visitez l'exposition de motifs d'agrumes

Berceaux de la Fête du Citron®, les Jardins Biovès s’habillent depuis 1936 aux couleurs du soleil dans des teintes jaunes et oranges éblouissantes.

Des décors incroyables dont certains nécessitent près de quinze tonnes d’agrumes…

Chaque année, il faut des milliers d’heures pour réaliser ces sculptures éphémères dont les fruits sont posés un à un…Les sculptures géantes d’agrumes émerveillent et surprennent les milliers de visiteurs.

Exposition gratuite jusqu'au 26 février 2023

En 2023, plus de concerts !

Le salon de l'artisanat (Palais de l'Europe du 11 au 26 février)

Profitez de votre venue à Menton et la Fête du Citron® pour mettre un peu de soleil sur votre table avec la citronnade, le limoncello, le vin d’orange, la limonade, la bière, le miel, les confitures ou encore l’huile d’olive au citron de Menton…..

Le Salon de l’Artisanat est une belle rencontre avec le talent des artisans du pays mentonnais.

L'entrée est gratuite pour cet évènement au Palais de l'Europe de Menton de 10h à 18h (sauf le samedi 11 février à partir de 14h.

Le festival des orchidées (Palais de l'Europe du 11 au 26 février)

C'est l’Association des Orchidophiles et Epiphytophiles de France qui anime cette grande exposition qui est un véritable jardin. Véritable invitation au voyage, le festival des orchidées ouvre une parenthèse apaisante loin du charivari de la Fête.

L'entrée est gratuite pour cet évènement au Palais de l'Europe de Menton de 10h à 18h (sauf le samedi 11 février à partir de 14h.

Des dizaines de visites guidées et de randonnées

Profitez de votre visite à Menton pour découvrir les villages perchés du secteur ( EXCURSION, LES VILLAGES PERCHÉS - CASTELLAR - CASTILLON - SOSPEL le vendredi 17 février 2023 à 09h00 et GORBIO - ROQUEBRUNE VILLAGE - SAINTE-AGNES le vendredi 24 février 2023 à 09h00). L'office du tourisme de Menton propose aussi des visites quotidienne des RUELLES DE L’HISTOIRE du 12 au 28 février 2023. Partez aussi A LA DÉCOUVERTE DE LA ROYA (visites possibles du mercredi 15 au mercredi 22 février 2023). Des randonnées sur le BOULEVARD DE GARAVAN (mercredi 22 février 2023).

Les visites des coulisses de la Fête du Citron de Menton et des lieux emblématiques de la ville sont très prisées :

LA CHAPELLE DES PÉNITENTS NOIRS (vendredi 17 février 2023)

VISITE GUIDÉE DU JARDIN DE L’ORANGERAIE (du jeudi 16 au jeudi 23 février 2023)

VISITE GUIDÉE AUTOUR DU MARCHÉ (mercredi 15 février 2023)

VISITE GUIDÉE LA BELLE EPOQUE (du mardi 14 au mardi 28 février 2023)

VISITE DE LA SALLE DES MARIAGES - JEAN COCTEAU (du lundi 13 au lundi 27 février 2023)

VISITE DÉCOUVERTE LE JARDIN FONTANA ROSA (du lundi 13 au lundi 27 février 2023)

VISITE DÉCOUVERTE LE JARDIN SERRE DE LA MADONE (du mardi 14 au jeudi 23 février 2023)

VISITE DÉCOUVERTE LE JARDIN MARIA SERENA (du samedi 11 au samedi 25 février 2023)

Participez à des ateliers à l'occasion de la Fête du Citron de Menton :

ATELIERS FÊTE DU CITRON® Les 24 et 25 février 2023 (c'est gratuit)

ATELIER TARTE AU CITRON (du mardi 14 au jeudi 23 février 2023)

ATELIER TAILLE DES AGRUMES (les vendredis 17 et 24 février 2023)

L’EXCURSION DE LA CULTURE DU CITRON (du lundi 13 au mardi 21 février 2023)

Partez en randonnée avec la RANDONNÉE DU CITRON (du lundi 13 au jeudi 23 février 2023) ou encore la RANDONNÉE DU MIMOSA (du mercredi 15 février au vendredi 24 février 2023).