Tout Rennes court : des coureurs en situation de handicap s'entrainent depuis la rentrée

La 36è édition de Tout Rennes court, c'est l'évènement du week-end.; Plusieurs dizaines de milliers de participants sont attendus pour les différentes épreuves. Une vingtaine de coureurs en sport adapté vont y participer;

Il y en aura pour tous les goûts à la 36è édition de Tout Rennes Court ce samedi et dimanche. Tous les goûts et toutes les distances comme la course France Bleu Armorique de 5 kilomètres qui se disputera dimanche à partir de 14H. Une vingtaine de coureurs en sport adapté vont y participer; encadrés par des accompagnateurs, ils s'entrainent depuis la rentrée. Ce sont des étudiants de l'IFPEK, l'Institut de formation en Ergothérapie de Rennes, qui sont à l'origine de cette initiative menée pour la 5è année consécutive.

Victor et Thierry

Victor va participer à la course de 5 kilomètres pour la 3è année consécutive dans le cadre du sport adapté; il va être accompagné par Thierry, un jeune retraité amateur de courses à pied ainsi qu'Arnaud "Je suis motivé, on a fait des entrainements aux Gayeulles toutes les semaines depuis la rentrée; avec Thierry et Arnaud, on fait un trinôme pour Tout Rennes court" explique Victor. "Mon rôle c'est de lui dire de ralentir quand on va trop vite" précise Thierry; " on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. C'est très bien ce type de rencontre entre un valide que je suis et une personne en situation de handicap".

Des étudiants motivés

Les coureurs sous l'égide de l'IFPEK seront en jaune fluo dimanche après-midi. 4 étudiants en 3è année d'ergothérapie sont mobilisés pour la course France Bleu Armorique. "C'est la Fresh day" rappelle Cloé. "Fresh c'est l'acronyme de Foulons Rennes Ensemble avec le Sport adapté et le Handisport". Il n'y a pas d'objectif chronométré pour ces coureurs, mais avant tout finir les 5 kilomètres et se faire plaisir.