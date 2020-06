Tout Rennes Court se réinvente pour proposer une édition en 2020 malgré la crise du coronavirus

Il y aura une édition 2020 de Tout Rennes Court. Les organisateurs de l'événement sportif et populaire tiennent à proposer un week-end de courses malgré la crise du coronavirus. Mais cette version devrait être inédite pour respecter les règles sanitaires.

Le rendez-vous est pris pour le 11 octobre prochain. C'est à cette date que les organisateurs de Tout Rennes Court souhaitent maintenir l'édition 2020 explique sur France Bleu Armorique, Gilles Suignard, le président de l'association. "Tous les ans nous nous retrouvons pour organiser ce bel événement sportif populaire et convivial". Il aura donc bien lieu cette année malgré la crise du coronavirus et les incertitudes des mois à venir.

"on veut pas renoncer"

Mais on comprend bien que l'événement aura une forme inédite. "On ne peut pas organiser Tout Rennes Court dans même conditions que d'habitude" explique Gilles Suignard. "D'ailleurs nous ne savons pas encore aujourd'hui si nous pouvons le faire et dans quelle conditions".

Une édition 2020 inédite

"L'idée est donc de faire appel à l'imagination et de trouver un mode de rendez-vous totalement différent des années précédentes et c'est sur quoi nous travaillons actuellement". Les détails devraient être finalisés fin août début septembre.

Mais les organisateurs de Tout Rennes Court ont déjà quelques idées.

"Nous avons déjà des bases de travail" explique le président de l'association. "Avec des circuits de découverte dans les parcs et jardins de Rennes notamment dans le parc des Gayeulles. Habituellement Tout Rennes Court a une forme urbaine, cette année nous privilégions les parcs et la nature".

Gilles Suignard poursuit "ce seront des parcours mesurées, balisés qui permettront à chacun de courir 3, 5 ou 10 kilomètres. Mais il y aura aussi un parcours plus sportif pour ceux qui veulent se tester".

Des conditions sanitaires à respecter

Si les organisateurs cherchent des solutions pour organiser au mieux l'événement, ils envisagent déjà le respect des règles sanitaires. "Il faudra éviter les regroupements trop importants donc on va étaler les départs entre 9h30 et 12h30 par exemple. Nous travaillons aussi comme chaque année avec la SNSM pour la sécurité des coureurs".

Gilles Suignard lance aussi "un appel aux auditeurs de France Bleu Armorique pour imaginer avec eux cette édition 2020 de Tout Rennes Court, leurs idées sont les bienvenues".