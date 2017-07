Tout rentre dans l'ordre au festival El Clandestino à Guéret

Les jeunes agriculteurs menaçaient de perturber le concert de Manu Chao au festival El Clandestino à Guéret le 15 juillet. Motif : l'invitation lancée par le chanteur sur scène aux opposants au centre d'engraissement de Saint-Martial. Finalement ils déclinent l'invitation pour calmer les esprits.

Le festival El Clandestino de Guéret les 15 et 16 juillet prochain se déroulera sans perturbations. Les jeunes agriculteurs et la FDSEA menaçaient de perturber le concert de Manu Chao la tête d'affiche du festival. Ils reprochaient au chanteur d'avoir invité sur scène des opposants au centre d'engraissement de Saint-Martial dites ferme des 1000 veaux. Des membres de l'association LPEA (lumière sur les pratiques élevage et d’abattage)

Il n'est absolument pas envisageable que cet événement festif et attendu par des milliers de personnes en Creuse puisse être mis en danger. - Communiqué LPEA

Pour ne pas mettre en danger le festival, les militants de la cause animale ont décidé de décliner l'invitation de Manu Chao et de ne pas monter sur scène. La menace de perturbation s'est envolée. Le festival El Clandestino se déroulera les 15 et 16 jullet à l'aérodrome de Guéret - Saint-Laurent.