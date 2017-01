Les frangins d'Archimède roulent en Méhari

Le groupe lavallois Archimède va sortir son quatrième album le 7 avril prochain. Intitulé Méhari (le nom de la célèbre voiture décapotable de Citroën), cet album permet aux frères Boisnard de poursuivre leur route, tranquillement.

Après Arcadie sorti le 16 juin 2014, voici venu le temps pour Archimède de présenter son nouveau bébé, le 4e du duo lavallois. Méhari et ses 11 titres (comme les 3ers albums) se veut "solaire" dixit Nicolas Boisnard. Un "album joyeux" après une année 2016 tragique. Avec des titres "plus frondeurs, plus rock" selon le chanteur du groupe. Et Méhari, le nom de la célèbre voiture de plein air qu'utilisaient les Gendarmes de Saint-Tropez, résume bien la couleur de l'album.

La pochette du 4ème album du groupe Archimède dont la photo a été prise à Laval.

Deux concerts à Laval en avril

Ce quatrième album, toujours produit par Sony Music (label Little Big Music) sortira donc le vendredi 7 avril. Et dès le lendemain, Archimède sera en concert à Laval, au théâtre. "C'est devenu une tradition" explique Nicolas Boisnard. Pour Arcadie, il y avait eu quatre concerts au théâtre de Laval mais quatre mois après la sortie officielle de l'album. Là, coup de chance, la salle lavalloise était disponible juste au moment de la sortie. Deux dates sont prévues : le samedi 8 avril à 20h30 et le dimanche 9 avril à 15 heures. Les réservations débutent ce vendredi (10h) au théâtre de Laval et sur internet. Les places sont vendues 15€ pour les adultes et 6€ pour les moins de 18 ans et les étudiants. des tarifs rendus possibles grâce au partenariat avec le théâtre et la ville de Laval.

Un troisième concert est déjà programmé à Paris, au Café de la danse, le 4 mai.

Pour les fans d'Archimède, sachez que l'album qui va sortir sera de qualité. Pas d'emballage cristal mais une belle pochette cartonnée à trois volets. Et pour les collectionneurs, une version vinyle sera aussi disponible. Les premiers titres de Méhari seront diffusés très prochainement à la radio.