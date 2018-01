Bordeaux Métropole Arena a longtemps été un serpent de mer. 20 ans que les Bordelais attendaient leur zénith. C'est Dépêche Mode qui inaugure ce 24 janvier à 20h la grande salle de spectacles située à Floirac.

Bordeaux Métropole Arena en chiffres

100 000 mètres cube pour le volume de la salle

77 millions d'euros pour le coût de la construction dont 58 apportés par Bordeaux Métropole

18 mois de chantier depuis les premiers travaux de terrassement à Floirac en janvier 2016

Une salle modulable allant de 2500 à 11 300 spectateurs, suivant 20 configurations possibles (du frontal classique au 360° grâce à des tribunes rétractables et des jeux de rideaux pour découper l’espace) avec une hauteur de plafond de 17 m.

La cinquième salle de France en terme de capacité (Bercy étant la première avec 19 000 spectateurs)

Un parking de cinq étages et 962 places (à 12 euros la soirée)

60 événements programmés en 2018. 120 par an ensuite (concerts, spectacles, danses et sports)

L'architecte Rudy Ricciotti

L'architecte marseillais est aussi le père du Mucem. Il a expliqué avoir fait de l'Arena, l'une des salles les moins chères de France de cette capacité : "un produit exceptionnel pour le budget d'une salle en tôle, d'un lycée en région parisienne". Rudy Ricciotti a imaginé "un galet" de béton blanc, posé le long de la Garonne. Un lieu de spectacles qu'il a voulu ouvert sur Floirac et plus généralement sur la Métropole.

Rudy Ricciotti l'architecte de Bordeaux Métropole Arena Copier

Rudy Ricciotti a soigné l'acoustique "au mètre cube près" et le backstage aussi, "pour que les artistes se sentent bien accueillis, confortables. Car les artistes ne sont pas des gens pas capricieux, mais des gens fragiles, qui ont besoin de se concentrer et d'être en sécurité avant d'arriver sur scène".

Les principales dates à retenir

Trois artistes de renommée internationale sont d'ores et déjà programmés : Depêche Mode ce 24 janvier ; Shakira le 24 juin ; Lenny Kravitz le 10 juillet. Dix des 60 dates déjà annoncées, seront avec une jauge à plus de 8000 places : Depêche Mode, Indochine, Shaka Ponk, Calogero, Vianney, Orelsan, Shakira, Lenny Kravitz, BigFlo et Oli, et les Imagine Dragons.