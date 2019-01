Tout savoir sur la Saint-Vincent tournante 2019

Plus que quelques jours avant le début de la Saint-Vincent tournante 2019. Elle a lieu ce week-end du 26 et 27 janvier à Vézelay, dans l'Yonne. L'occasion de (re)découvrir cette fête traditionnelle bourguignonne.

Vézelay, France

C’est l’un des événements les plus importants de l’année en Bourgogne ! Et certainement l'un des plus importants pour le monde viticole bourguignon. La 75e édition de la Saint-Vincent tournante se tient cette année dans le village de Vézelay, dans l'Yonne, ce samedi et ce dimanche.

Créée par la confrérie des chevaliers du Tastevin, cette fête a pour but de faire découvrir de nouvelles appellations et de rendre hommage au Saint patron des vignerons... Saint-Vincent ! Elle change de village viticole bourguignon chaque année depuis sa création, en 1938.

Fête traditionnelle et populaire

Cette grande fête traditionnelle et populaire du vin de Bourgogne attire chaque année plusieurs dizaines de milliers de personnes. Entre 30.000 et 40.000 visiteurs sont attendus ce week-end à Vézelay. Pour l'occasion, plus de 300 bénévoles ont décoré le village sur le thème "quatre saisons, quatre coteaux". Des dizaines de fleurs en plastique multicolores ou des grappes de raisins ont été patiemment confectionnées et suspendues dans tout Vézelay.

La Saint-Vincent tournante de Bourgogne à Vezelay aura pour thème les quatre saisons avec des forêts de bouleaux aux couleurs changeantes © Radio France - Thierry Boulant

Les temps forts de cette édition 2019

Parmi les grands rendez-vous de ces deux jours de festivités : le défilé des confréries vineuses, samedi matin, moment folklorique où les confréries de Bourgogne déambulent au lever du soleil, à travers les vignes, avec une statue de Saint-Vincent sur les épaules (départ à 7h30 et jusqu'à 9h15). La fête se poursuit ensuite dans le village de Vézelay où une dizaine de caveaux sont ouverts au public pour déguster des vins de Vézelay. Trois millésimes seront proposés à la dégustations : 2015, 2016 et 2017.

Dégustation et nouvelle appellation

Cette 75e édition est en effet l'occasion pour le petit vignoble de Vézelay (120 hectares et une vingtaine de vignerons) de célébrer l'obtention récente de l'appellation "Village". C'est une reconnaissance pour ce vignoble replanté il y a seulement une quarantaine d'années. Pour la Saint-Vincent tournante, 17.000 bouteilles ont été mises de côté et seront proposées à la dégustation !

Après Chablis et Irancy, Vézelay sera la troisième commune de l'Yonne à accueillir la grande Saint-Vincent, à ne pas confondre avec les Saint-Vincent de village, de Chablis ou du grand auxerrois. Rendez-vous donc ce samedi, à partir du lever du jour !